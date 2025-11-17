Advertisement

لبنان

جمعية "الأرض" استنكرت استدعاء أبي راشد وابي يونس

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:26
استنكرت جمعية "الارض"  في بيان" استدعاء كل من رئيسها بول أبي راشد والناشط المهندس فريد ابي يونس إلى قسم المباحث الجنائية اليوم".
وقال البيان: "في وقتٍ تتواصل فيه المطالبات بحماية مغارة فقمة عمشيت ومحاسبة الجهات المخالِفة للقوانين البيئيّة والعمرانيّة، يبدو أنّ البوصلة قد انحرفت في الاتجاه المعاكس، إذ تَبلّغ كلّ من: رئيس جمعية الأرض لبنان بول أبي راشد والناشط البيئي والمهندس فريد أبي يونس استدعاءً إلى قسم المباحث الجنائيّة التابع لوزارة العدل – بدارو،  ظهر اليوم على خلفيّة نشاطهما في حملة Save Our Seals للدفاع عن المغارة".

 

اضاف البيان: "إنّ حماية البيئة ووقف الانتهاكات على الشاطئ اللبناني هو واجب وطني قبل أن يكون نشاطًا مدنيًا. وإنّ توجيه الاستدعاءات إلى الناشطين، بدل الإسراع في معالجة المخالفات الموثّقة فوق المغارة، يثير تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام حول مسار الأمور".

ختم : "من هنا، تدعو حملة Save Our Seals جميع المواطنين والناشطين والإعلاميين إلى الحضور  ظهر اليوم أمام وزارة العدل – بدارو دعمًا لبول وفريد، ودفاعًا عن مغارة فقمة عمشيت وحقّ اللبنانيين في بيئة سليمة تُحترم فيها القوانين".
