لبنان

اسرائيل ستستهدف البلدة... هذا ما تبلّغته بلدية عيترون

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:21
طلبت بلدية عيترون من أهالي البلدة "توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد ورود معطيات حول نية العدو القيام بعملية استهداف لهدف موضعي بحسب زعمه في بلدة عيترون غير معروف مكانه حتى اللحظة".
وأشارت إلى أن الميكانيزم ابلغ الجيش الذي بدوره ابلغ البلدية بضربة وشيكة على عيترون من دون تحديد شكل ومكان الضربة.

كما تم اغلاق المدارس واعادة الطلاب الى منازلها واخلاء الاماكن العامة احترازيا.
مواضيع ذات صلة
غارة على بلدة عيترون... ماذا استهدفت إسرائيل؟
lebanon 24
17/11/2025 12:18:44
"لبنان 24": غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت منطقة الخانوق في بلدة عيترون
lebanon 24
17/11/2025 12:18:44
غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة عيترون
lebanon 24
17/11/2025 12:18:44
غارة إسرائيلية من مسيّرة تستهدف بلدة عيترون
lebanon 24
17/11/2025 12:18:44

