اسرائيل ستستهدف البلدة... هذا ما تبلّغته بلدية عيترون

طلبت بلدية من أهالي البلدة "توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد ورود معطيات حول نية العدو القيام بعملية استهداف لهدف موضعي بحسب زعمه في بلدة عيترون مكانه حتى اللحظة".وأشارت إلى أن الميكانيزم ابلغ الجيش الذي بدوره ابلغ البلدية بضربة وشيكة على عيترون من دون تحديد شكل ومكان الضربة.كما تم اغلاق المدارس واعادة الطلاب الى منازلها واخلاء الاماكن العامة احترازيا.