لبنان

في البداوي.. إطلاق نار على محل لبيع الدراجات النارية

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:34
تعرّض محل لبيع الدراجات النارية يعود لصاحبه المدعو ع. ص. في منطقة البداوي فجر اليوم لإطلاق نار من قبل مجهولين. وقد تسبّب إطلاق النار باشتعال حريق داخل المحل، فيما فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة. في حين لا تزال دوافع الاعتداء غير معروفة، حضر إلى المكان عناصر من قوى الأمن الداخلي وباشروا التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.
