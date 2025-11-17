في البداوي.. إطلاق نار على محل لبيع الدراجات النارية

تعرّض محل لبيع الدراجات النارية يعود لصاحبه المدعو ع. ص. في منطقة البداوي فجر اليوم لإطلاق نار من قبل مجهولين. وقد تسبّب إطلاق النار باشتعال حريق داخل المحل، فيما فرّ المعتدون إلى جهة مجهولة. في حين لا تزال دوافع الاعتداء غير معروفة، حضر إلى المكان عناصر من وباشروا التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

