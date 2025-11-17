بلدية الضبيه – ذوق الخراب – عوكر – حارة البلانة: ملتزمون حماية التراث

Advertisement

علّقت بلدية الضبيه – ذوق الخراب – – حارة البلانة على ما يتم تداوله عبر بعض الناشطين حول مشروع إقامة سارية في محيط موقع الأثري، وأوضحت في بيان انه "انطلاقًا من إدراكها للطابع التاريخي والحساس لهذا الموقع، حرصت منذ البداية على الالتزام بالقوانين المعمول بها ومراجعة الوزارات والجهات المختصة قبل مباشرة أي عمل. وقد أُنجزت عملية تركيب السارية في الجهة الغربية من المسلك، في منطقة لا تضم أي نقوش تاريخية، وبما يحفظ بالكامل سلامة المعالم الأثرية.كما أن الأعمال جاءت بعد الانتهاء من ترميم النفق، وبموافقة مسبقة من الوزارات المعنية، وبإشراف هندسي يضمن احترام الخصوصية التراثية للمكان، مع الإشارة إلى أنّ الجهات الوزارية المختصة قامت بالكشف الهندسي اللازم قبل البدء بالأعمال".وقالت:"يأتي المشروع ضمن رؤية الذي وضع في برنامجه الانتخابي أولوية واضحة لترميم الكلب، تحسين إنارتها، وتعزيز الاهتمام بها باعتبارها موقعًا ذا قيمة وطنية وتاريخية، على أن تبقى حماية الآثار في صلب أي خطوة إنمائية تُعنى بالمكان"، واشارت الى ان إنشاء السارية يهدف إلى تجسيد رمزية العلم اللبناني في أحد أبرز مواقع ، وتحويله إلى نقطة مضيئة تكرّم تاريخ وتُعزّز روح الانتماء. وسيجري الإعلان عن برنامج احتفال رفع العلم في وقت قريب، على أن يُشكّل هذا الحدث خطوة نحو ترسيخه كتقليد سنوي يليق بالموقع وبالمناسبة".وختمت:"إن بلدية الضبيه – ذوق الخراب – عوكر – حارة البلانة تؤكد التزامها الكامل بحماية التراث، وتثمّن كل حرص يُبديه المواطنون، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة بعيدًا من الشائعات والتأويل".