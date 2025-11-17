Advertisement

لبنان

بلدية الضبيه – ذوق الخراب – عوكر – حارة البلانة: ملتزمون حماية التراث

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:43
علّقت بلدية الضبيه – ذوق الخراب – عوكر – حارة البلانة على ما يتم تداوله عبر بعض الناشطين حول مشروع إقامة سارية العلم في محيط موقع نهر الكلب الأثري، وأوضحت في بيان انه "انطلاقًا من إدراكها للطابع التاريخي والحساس لهذا الموقع، حرصت منذ البداية على الالتزام بالقوانين المعمول بها ومراجعة الوزارات والجهات المختصة قبل مباشرة أي عمل. وقد أُنجزت عملية تركيب السارية في الجهة الغربية من المسلك، في منطقة لا تضم أي نقوش تاريخية، وبما يحفظ بالكامل سلامة المعالم الأثرية.كما أن الأعمال جاءت بعد الانتهاء من ترميم النفق، وبموافقة مسبقة من الوزارات المعنية، وبإشراف هندسي يضمن احترام الخصوصية التراثية للمكان، مع الإشارة إلى أنّ الجهات الوزارية المختصة قامت بالكشف الهندسي اللازم قبل البدء بالأعمال".
وقالت:"يأتي المشروع ضمن رؤية المجلس البلدي الذي وضع في برنامجه الانتخابي أولوية واضحة لترميم منطقة نهر الكلب، تحسين إنارتها، وتعزيز الاهتمام بها باعتبارها موقعًا ذا قيمة وطنية وتاريخية، على أن تبقى حماية الآثار في صلب أي خطوة إنمائية تُعنى بالمكان"، واشارت الى ان إنشاء السارية يهدف إلى تجسيد رمزية العلم اللبناني في أحد أبرز مواقع الذاكرة الوطنية، وتحويله إلى نقطة مضيئة تكرّم تاريخ لبنان وتُعزّز روح الانتماء. وسيجري الإعلان عن برنامج احتفال رفع العلم في وقت قريب، على أن يُشكّل هذا الحدث خطوة نحو ترسيخه كتقليد سنوي يليق بالموقع وبالمناسبة".

وختمت:"إن بلدية الضبيه – ذوق الخراب – عوكر – حارة البلانة تؤكد التزامها الكامل بحماية التراث، وتثمّن كل حرص يُبديه المواطنون، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة بعيدًا من الشائعات والتأويل".
