لبنان

شخصية قريبة من "المستقبل" نحو "التغيير"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-11-2025 | 04:06
يدرس أحد نواب التغيير إمكانية التحالف مع شخصية جديدة كانت مقربة من "تيار المستقبل" من أجل تشكيل لائحة موحدة وخوض الانتخابات النيابية عبرها في الشوف.
تلك الشخصية تعتبر من خانة "المتمولين"، وقد بدأت الاتصالات للتحالف بينه وبين النائب التغييري بشكل جدي.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
