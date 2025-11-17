Advertisement

لبنان

انتخابات صيدا.. منافسة بين 3 شخصيات بارزة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-11-2025
تتحدث أوساط سياسية صيداوية عن أن الاتجاهات الانتخابية في المدينة لم تتبلور بشكل كافٍ بعد، خصوصاً أنه ما من أسماء بارزة مطروحة للسباق الانتخابي سوى 3 شخصيات وهي: السيدة بهية الحريري والنائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري.
وتتوقع المصادر أن يكون للجماعة الإسلامية في صيدا تأثير كبير على المنحى الانتخابي لاسيما مع حديث عن دخولها على الخط بقوة بترشيحات وتحالفات لم تتبلور بعد بشكل نهائي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

