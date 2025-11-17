سلام: نقابة المحامين ركن أساسي في دولة القانون التي نعمل على بنائها

Advertisement

اتصل رئيس الحكومة بالأستاذ ، مهنئاً بإنتخابه نقيباً للمحامين في .وعبر حسابه على "إكس"، أشار سلام إلى أن " عزيزة عليّ ليس لأنني بدأت حياتي المهنية فيها فحسب، بل لأنني أؤمن بأنها ركن أساسي في التي نعمل على بنائها، عبر إصلاح واستعادة سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.