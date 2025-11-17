Advertisement

لبنان

سلام: نقابة المحامين ركن أساسي في دولة القانون التي نعمل على بنائها

Lebanon 24
17-11-2025 | 04:17
اتصل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم بالأستاذ عماد مارتينوس، مهنئاً بإنتخابه نقيباً للمحامين في بيروت.
وعبر حسابه على "إكس"، أشار سلام إلى أن "نقابة المحامين عزيزة عليّ ليس لأنني بدأت حياتي المهنية فيها فحسب، بل لأنني أؤمن بأنها ركن أساسي في دولة القانون التي نعمل على بنائها، عبر إصلاح مؤسسات الدولة واستعادة سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
