Advertisement

لبنان

رجّي تسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد

Lebanon 24
17-11-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1443164-638989755263522260.jpg
Doc-P-1443164-638989755263522260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير الولايات المتحدة الاميركية الجديد ميشال عيسى الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده، وكانت مناسبة للحديث عن الأوضاع في لبنان.
Advertisement

وتمنى الوزير رجّي للسفير عيسى النجاح والتوفيق في مهمته الديبلوماسية.
مواضيع ذات صلة
رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات
lebanon 24
17/11/2025 12:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى لبنان
lebanon 24
17/11/2025 12:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي اطّلعت على تحضيرات إطلاق نسخة جديدة من مسابقة الكتابة الوطنية
lebanon 24
17/11/2025 12:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي الجديد في لبنان: مستقبل لبنان ملك لكل من يؤمن بوحدته
lebanon 24
17/11/2025 12:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

ميشال عيس

الاميركي

لبنان

ماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-17
05:00 | 2025-11-17
04:58 | 2025-11-17
04:51 | 2025-11-17
04:49 | 2025-11-17
04:48 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24