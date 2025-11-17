رجّي تسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي سفير الاميركية الجديد ميشال الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده، وكانت مناسبة للحديث عن الأوضاع في .وتمنى الوزير رجّي للسفير عيسى النجاح والتوفيق في مهمته الديبلوماسية.