لبنان

الرابطة المارونية تهنىء نقيبي المحامين في بيروت والشمال

Lebanon 24
17-11-2025 | 04:58
تقدمت الرابطة المارونية باسم رئيسها المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلسها التنفيذي في بيان" بأحر التهاني وأصدق التمنيات من نقيبي المحامين الفائزين في انتخابات نقابة المحامين عماد مارتينوس في بيروت ومروان ضاهر في الشمال وهما عضوان من أعضاء الهيئة العامة للرابطة المارونية".
واعتبرت الرابطة أن "الاقتراع خيار، أما الفوز فمسؤولية ونحن على أشد الثقة بأن انتخاب النقيبان لهذا المنصب هو خير دليل على كفائتهما وأمل جديد للبنان القانون والعدالة".

وشددت  على أن "الاستحقاقات النقابية تشكّل محطات تجسّد روح الديموقراطية والتنافس البناء، وتعكس إرادة الجسم النقابي في اختيار الأفضل للنهوض بالمهنة وحماية القيم القانونية والإنسانية".

وأكدت "وقوفها الدائم إلى جانب نقابتي المحامين في مساعي تكريس العدالة وتعزيز كرامة المحامي وخدمة لبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها، والآمال المعلّقة على المرحلة المقبلة والتي يتطلّع فيها اللبنانيون الى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها واستعادة الاقتصاد لعافيته واسترجاع ثقة المجتمع الدولي بلبنان".
