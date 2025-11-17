23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هكذا "يُهندس" جنبلاط الانتخابات.. "المساندة حريريّة"؟
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
17-11-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع بداية الحراك الانتخابيّ، بدأ "غربال المختارة" يختار الأسماء المرشحة للاستحقاق المُقرر في أيار عام 2026. حالياً، يدرس الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" خياراته المختلفة، لكن الوقائع تشيرُ إلى أن هناك "ارتياحاً كبيراً" في صفوف "الإشتراكي" خصوصاً على صعيد اختيار الشخصيات المؤثرة والتي يمكن أن تساعد الحزب في انتزاع حواصل انتخابية بسهولة.
Advertisement
المحسوم هو أنّ
جنبلاط
"يُهندس" الترشيحات قبل التحالفات، ذلك أنّ "الرافعة" التي يريدها "بيك المختارة" في أي لائحة يجب أن تكون عبره وليس عبر أي طرفٍ حليف. لكن في المقابل، يرى جنبلاط أن التحالفات يجب أن تمنحه أيضاً الدعم الكافي لعدم حصول خروقاتٍ في مقاعد جوهرية لاسيما في دائرة الشوف - عاليه.
تقول المصادر السياسية إن
جنبلاط على
تنسيق دائم مع
الرئيس سعد الحريري
في مختلف الشؤون، وقد يطلبُ منه دعما انتخابيا في الوقت المناسب، علماً أن هذا الأمر يعتبرُ في الوقت الراهن من المُسلّمات باعتبار أن
الحريري
لن يُوجّه أصوات "
التيار
" إلى أي لائحة تعارض جنبلاط، فـ"الحلف التاريخي" يترسخ ولا مجال لفتح أي سبيل نحو طرفٍ آخر.
في المقابل، تلفت المصادر إلى أنّ "الإشتراكي" سيُنسق "حكماً" مع حركة "أمل" بشأن أي تنسيق انتخابي مُحدد، علماً أن التنسيق السياسي المتعارف عليه مستمر ولم ينقطع، لكنّ الوقت ما زال مُتاحاً لتنسيق كافة التفاصيل وتحديد الثغرات
الانتخابية
، وهذا ما يسعى إليه فريقٌ خاص مكلف من "الإشتراكي" لـ"حياكة التحالفات والترشيحات" بهدوء تام ومن دون أي صخب.
وفعلياً، فإن هاجس جنبلاط الأساسيّ الآن هو دعم الساحة الدرزية وتمكينها من التأثير على الواقع الانتخابي، ذلك أن مشاركة الدروز في الانتخابات العام المقبل مهمة جداً، ولها دلالاتها السياسية أبرزها تثبيت قوة تلك الطائفة رغم اعتبارها من الأقليات، وإبراز أنها مُصرّة على إحداث تغيير في
لبنان
وفق التبدلات الجديدة وانطلاقاً من المؤسسات الدستورية وليس من خارجها. لهذا، يسعى جنبلاط قدر الإمكان إلى جعلِ المشاركة الدرزية في أعلى مستوياتها وعدم تراجعها أبداً.
ما يمكن تفسيره من الاهتمام بالاستحقاق المقبل هو أن جنبلاط يربطُ المشاركة بالانتخابات بأهمية الوجود الدرزي في لبنان، في حين أنَّ الهدف الآخر أيضاً هو تثبيت زعامة تيمور جنبلاط للمرحلة المقبلة وفي ذورة التغييرات التي شهدتها المنطقة خصوصاً قضية السويداء في
سوريا
. هنا، فإن ما سيساعد جنبلاط أكثر على إتمام هذه المهمّة وبسلاسة هو استقطابه لأطرافٍ متنوعة من حوله، علماً أن جنبلاط هو الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يستميل كافة الطوائف نحو لوائحه، وبالتالي كسر النظرية الطائفية وتكريس مبدأ مشاركة الجميع وفق قاعدة القوة الشعبية وإرادة الشراكة بين مُختلف المكونات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
17/11/2025 14:30:04
17/11/2025 14:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"بكتل" تتولى هندسة وإدارة إنشاءات منجم الرجوم للذهب في السعودية
Lebanon 24
"بكتل" تتولى هندسة وإدارة إنشاءات منجم الرجوم للذهب في السعودية
17/11/2025 14:30:04
17/11/2025 14:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة "هندسيّة" لطلاب من كلية الفنون - 1 إلى وسط بيروت
Lebanon 24
زيارة "هندسيّة" لطلاب من كلية الفنون - 1 إلى وسط بيروت
17/11/2025 14:30:04
17/11/2025 14:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"بهذا التكتيك"سيخوض "الثنائيّ الشيعيّ" الإنتخابات النيابيّة
Lebanon 24
"بهذا التكتيك"سيخوض "الثنائيّ الشيعيّ" الإنتخابات النيابيّة
17/11/2025 14:30:04
17/11/2025 14:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
الرئيس سعد الحريري
سعد الحريري
الرئيس سعد
الانتخابية
جنبلاط على
الحريري
الدستور
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
Lebanon 24
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
07:22 | 2025-11-17
17/11/2025 07:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
Lebanon 24
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
07:20 | 2025-11-17
17/11/2025 07:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
Lebanon 24
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
07:14 | 2025-11-17
17/11/2025 07:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
Lebanon 24
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
07:13 | 2025-11-17
17/11/2025 07:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
Lebanon 24
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
07:09 | 2025-11-17
17/11/2025 07:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان
07:22 | 2025-11-17
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
07:20 | 2025-11-17
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
07:14 | 2025-11-17
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
07:13 | 2025-11-17
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
07:09 | 2025-11-17
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
07:01 | 2025-11-17
عون: لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 14:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 14:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 14:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24