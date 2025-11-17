Advertisement

لبنان

على رأس وفد.. بن فرحان يصل إلى بيروت

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:05
وصل إلى مبنى الطيران المدني العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الموفد السعودي يزيد بن فرحان على رأس وفد.
