بعد المنخفض الجوي.. الحرارة إلى ارتفاع خلال الأيام المقبلة؟

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة قادمة مع إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى الأجواء باردة نسبيا خلال الليل والصباح الباكر خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فتكون ضمن معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة جنوب البلاد.

الثلاثاء: صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانا.

الأربعاء: صاف اجمالا مع إرتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد مع احتمال أن تكون محملة بطبقة خفيفة من الغبار في الأجواء.