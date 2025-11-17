Advertisement

لبنان

بعد المنخفض الجوي.. الحرارة إلى ارتفاع خلال الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1443206-638989792233191644.webp
Doc-P-1443206-638989792233191644.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانا.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة قادمة مع إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى الأجواء باردة نسبيا خلال الليل والصباح الباكر خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فتكون ضمن معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة جنوب البلاد.
 
الثلاثاء: صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانا.
 
الأربعاء: صاف اجمالا مع إرتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة، ورياح ناشطة أحيانا.
 
الخميس: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد مع احتمال أن تكون محملة بطبقة خفيفة من الغبار في الأجواء.
مواضيع ذات صلة
الحرارة إلى إرتفاع... كيف سيكون طقس الأيّام المُقبلة؟
lebanon 24
17/11/2025 14:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
درجات الحرارة إلى ارتفاع.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
lebanon 24
17/11/2025 14:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيكون طقس لبنان خلال الأيام المقبلة؟ إليكم النشرة الجويّة
lebanon 24
17/11/2025 14:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المنخفض الجوي الى انحسار.. وهكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
lebanon 24
17/11/2025 14:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

مديرية ال

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:22 | 2025-11-17
07:20 | 2025-11-17
07:14 | 2025-11-17
07:13 | 2025-11-17
07:09 | 2025-11-17
07:01 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24