لبنان

قائد "اليونيفيل" في الناقورة.. جولة ميدانية لتقييم أضرار العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:31
قام رئيس القائد العام لـ "اليونيفيل" ورئيس بعثة "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيارا، بزياردة إلى بلدية الناقورة، حيث التقى رئيس البلدية إبراهيم حمزة وأعضاءها، واطلع على الأضرار والبنى التحتية  اللاحقة بالبلدة نتيجة العدوان الإسرائيلي.   
وتناولت الزيارة وفق بيان لـ "اليونيفيل"، مختلف الملفات الحيوية في البلدة، لا سيّما شؤون المياه، والبيئة، والطرقات، إضافة إلى احتياجات الأهالي الطارئة والمتجدّدة.

وخلال الزيارة، قدّم اللواء أبانيارا مئة حصة غذائية دعمًا لأهالي البلدة، تأكيدًا لالتزام "اليونيفل" بالوقوف إلى جانب المجتمع المحلي وتعزيز صموده.

كما أولى الجنرال أبانيارا اهتمامًا سريعًا بالطلبات التي عرضتها البلدية، حيث أُرسلت فورًا فرقًا تنفيذية من الكتيبتين الإيطالية والصينية لمعاينة الحاجات وتقييم الواقع ميدانيًا. وبعد الكشف، باشرت فرقة تشغيلية صينية أعمالها في البلدة، مصحوبة بآلياتها، فبدأت فتح الطرقات الداخلية وإزالة ما تبقّى من الركام بعد انتهاء مجلس الجنوب من الهدم وازالة الركام  كخطوة أولى ضمن مبادرة تعاون مشترك بين "اليونيفيل" وأبناء البلدة.

بدورها، توجهت بلدية الناقورة ورئيسها حمزة بالشكر والتقدير لبعثة "اليونيفيل" والجنرال ابنيارا على سرعة الاستجابة والدعم المتواصل، مؤكدة "حرصها على استمرار هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدة وأهلها".
