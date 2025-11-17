قائد "اليونيفيل" في الناقورة.. جولة ميدانية لتقييم أضرار العدوان الإسرائيلي

Advertisement

قام رئيس لـ "اليونيفيل" ورئيس بعثة "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو أبانيارا، بزياردة إلى بلدية ، حيث التقى رئيس البلدية إبراهيم حمزة وأعضاءها، واطلع على الأضرار والبنى التحتية اللاحقة بالبلدة نتيجة العدوان .وتناولت الزيارة وفق بيان لـ "اليونيفيل"، مختلف الملفات الحيوية في البلدة، لا سيّما شؤون المياه، والبيئة، والطرقات، إضافة إلى احتياجات الأهالي الطارئة والمتجدّدة.وخلال الزيارة، قدّم اللواء أبانيارا مئة حصة غذائية دعمًا لأهالي البلدة، تأكيدًا لالتزام "اليونيفل" بالوقوف إلى جانب وتعزيز صموده.كما أولى الجنرال أبانيارا اهتمامًا سريعًا بالطلبات التي عرضتها البلدية، حيث أُرسلت فورًا فرقًا تنفيذية من الكتيبتين والصينية لمعاينة الحاجات وتقييم الواقع ميدانيًا. وبعد الكشف، باشرت فرقة تشغيلية صينية أعمالها في البلدة، مصحوبة بآلياتها، فبدأت فتح الطرقات الداخلية وإزالة ما تبقّى من الركام بعد انتهاء من الهدم وازالة الركام كخطوة أولى ضمن مبادرة تعاون مشترك بين "اليونيفيل" وأبناء البلدة.بدورها، توجهت بلدية الناقورة ورئيسها حمزة بالشكر والتقدير لبعثة "اليونيفيل" والجنرال ابنيارا على سرعة الاستجابة والدعم المتواصل، مؤكدة "حرصها على استمرار هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدة وأهلها".