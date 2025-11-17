Advertisement

لبنان

نقل إليه تحيات ترامب.. عون تسلم أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد

Lebanon 24
17-11-2025 | 05:53
Doc-P-1443218-638989808994205075.png
Doc-P-1443218-638989808994205075.png photos 0
تسلم الرئيس جوزاف عون أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى، الذي نقل إليه تحيّات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحرصه على تعزيز العلاقات الأميركية-اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة.
من جهته، تمنى الرئيس عون للسفير عيسى النجاح في مهمته.
