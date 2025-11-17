نقل إليه تحيات ترامب.. عون تسلم أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد

Advertisement

تسلم الرئيس أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد ميشال ، الذي نقل إليه تحيّات الرئيس الأميركي ، وحرصه على تعزيز العلاقات الأميركية-اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة.، تمنى للسفير عيسى النجاح في مهمته.