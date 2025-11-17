23
لبنان
نقل إليه تحيات ترامب.. عون تسلم أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد
Lebanon 24
17-11-2025
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلم الرئيس
جوزاف عون
أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد ميشال
عيسى
، الذي نقل إليه تحيّات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وحرصه على تعزيز العلاقات الأميركية-اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة.
من جهته
، تمنى
الرئيس عون
للسفير عيسى النجاح في مهمته.
رجّي تسلّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد
رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى لبنان
رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات
الجديد: الرئيس برّي سيلتقي السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يوم الاثنين
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
