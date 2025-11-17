Advertisement

لبنان

بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة عيترون

Lebanon 24
17-11-2025
التزم ٲهالي عيترون منازلهم، وٲغلقوا محلاتهم، بناءً على طلب البلدية بعد تلقيها تحذيراً عبر الجيش، عن نيّة إسرائيل بشنّ عدوان على البلدة.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ لا صحّة للأخبار المتداولة عن حركة نزوح كثيفة تشهدها البلدة. 
 
 
وعُلِمَ أنّ الإنفجارات التي سُمِعَ دويها في منطقة الشقة عند الأطراف الشرقية للبلدة، هي عبارة عن قذائف هاون أطلقها جنود العدوّ من النقطة المستحدثة في جل الباط - جل الدير.
 
 
 
