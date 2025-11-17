بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة عيترون

التزم ٲهالي منازلهم، وٲغلقوا محلاتهم، بناءً على طلب البلدية بعد تلقيها تحذيراً عبر الجيش، عن نيّة بشنّ عدوان على البلدة.

وبحسب معلومات " "، فإنّ لا صحّة للأخبار المتداولة عن حركة نزوح كثيفة تشهدها البلدة.

وعُلِمَ أنّ الإنفجارات التي سُمِعَ دويها في منطقة الشقة عند الأطراف الشرقية للبلدة، هي عبارة عن قذائف هاون أطلقها جنود العدوّ من النقطة المستحدثة في جل الباط - .