23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قرارات ظنية بحق متورطين بتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى السعودية
Lebanon 24
17-11-2025
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر قاضي التحقيق الأول في
الشمال
، القاضي ناجي الدحداح، قرارين ظنيين في ملفّين يتعلّقان بعمليات تهريب كميات ضخمة من المخدرات من
لبنان
إلى
المملكة العربية السعودية
.
Advertisement
وبحسب القرار الأول، فقد تلقّى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في 6 آب 2025 كتابًا من ضابط الارتباط السعودي عبر سفارة
المملكة
في
بيروت
، يفيد بوجود مخدرات داخل إحدى الحاويات في مرفأ
طرابلس
. وخلال المداهمة، تبيّن أن الحاوية تضم 480 غالونًا من الدهون النباتية، وقد ضُبط في عشرة منها 126 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين كانت مجهّزة للتصدير إلى
السعودية
.
وبنتيجة التحقيقات، تم تحديد هوية أصحاب البضاعة، واتُّخذ قرار بالظن بكلّ من "محمد. ر"، "مادلين. ز"، "أحمد. ك" وآخرين بجرم الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وإحالتهم على محكمة الجنايات في الشمال للمحاكمة.
وفي قرار ثانٍ، أصدر القاضي الدحداح ظنًّا في قضية محاولة تهريب 1405 كيلوغرامات من حبوب الكابتاغون، كانت
الأجهزة الأمنية
قد ضبطتها في بلدة بخعون – الضنية، وذلك بعد العثور على كمية مماثلة سُجّلت في ميناء جدّة في السعودية. وأظهرت التحقيقات أن الشحنة كانت معدّة للنقل إلى مرفأ طرابلس تمهيدًا لشحنها إلى مرفأ جدّة في السعودية.
وقد اتُّهم في هذا الملف كلّ من "أحمد. ص"، "باسم. ش"، "مازن. ج"، "حسن. ج"، "أحمد. ج" و"سمير. خ" بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وتأليف عصابة تهريب المخدرات إلى لبنان والمحيط واستيرادها وتصديرها، وأُحيلوا جميعًا على محكمة الجنايات المختصة.
مواضيع ذات صلة
ترامب: دمّرنا غواصة ضخمة محمّلة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في مسار معروف لتهريب المخدرات
Lebanon 24
ترامب: دمّرنا غواصة ضخمة محمّلة بالمخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في مسار معروف لتهريب المخدرات
17/11/2025 14:31:01
17/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
17/11/2025 14:31:01
17/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ويقبض على عصابة إتجار بها
Lebanon 24
الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ويقبض على عصابة إتجار بها
17/11/2025 14:31:01
17/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشويفات.. توقيف مروّجي مخدرات وضبط كميات متنوعة
Lebanon 24
في الشويفات.. توقيف مروّجي مخدرات وضبط كميات متنوعة
17/11/2025 14:31:01
17/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
الأجهزة الأمنية
المملكة
طرابلس
السعود
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
Lebanon 24
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
07:22 | 2025-11-17
17/11/2025 07:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
Lebanon 24
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
07:20 | 2025-11-17
17/11/2025 07:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
Lebanon 24
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
07:14 | 2025-11-17
17/11/2025 07:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
Lebanon 24
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
07:13 | 2025-11-17
17/11/2025 07:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
Lebanon 24
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
07:09 | 2025-11-17
17/11/2025 07:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:22 | 2025-11-17
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
07:20 | 2025-11-17
عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال
07:14 | 2025-11-17
دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف
07:13 | 2025-11-17
داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"
07:09 | 2025-11-17
إحراق سيارة مختار في عين الذهب
07:01 | 2025-11-17
عون: لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24