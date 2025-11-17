قرارات ظنية بحق متورطين بتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى السعودية

أصدر قاضي التحقيق الأول في ، القاضي ناجي الدحداح، قرارين ظنيين في ملفّين يتعلّقان بعمليات تهريب كميات ضخمة من المخدرات من إلى .

وبحسب القرار الأول، فقد تلقّى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في 6 آب 2025 كتابًا من ضابط الارتباط السعودي عبر سفارة في ، يفيد بوجود مخدرات داخل إحدى الحاويات في مرفأ . وخلال المداهمة، تبيّن أن الحاوية تضم 480 غالونًا من الدهون النباتية، وقد ضُبط في عشرة منها 126 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين كانت مجهّزة للتصدير إلى .

وبنتيجة التحقيقات، تم تحديد هوية أصحاب البضاعة، واتُّخذ قرار بالظن بكلّ من "محمد. ر"، "مادلين. ز"، "أحمد. ك" وآخرين بجرم الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وإحالتهم على محكمة الجنايات في الشمال للمحاكمة.

وفي قرار ثانٍ، أصدر القاضي الدحداح ظنًّا في قضية محاولة تهريب 1405 كيلوغرامات من حبوب الكابتاغون، كانت قد ضبطتها في بلدة بخعون – الضنية، وذلك بعد العثور على كمية مماثلة سُجّلت في ميناء جدّة في السعودية. وأظهرت التحقيقات أن الشحنة كانت معدّة للنقل إلى مرفأ طرابلس تمهيدًا لشحنها إلى مرفأ جدّة في السعودية.

وقد اتُّهم في هذا الملف كلّ من "أحمد. ص"، "باسم. ش"، "مازن. ج"، "حسن. ج"، "أحمد. ج" و"سمير. خ" بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وتأليف عصابة تهريب المخدرات إلى لبنان والمحيط واستيرادها وتصديرها، وأُحيلوا جميعًا على محكمة الجنايات المختصة.