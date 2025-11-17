Advertisement

لبنان

قرارات ظنية بحق متورطين بتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى السعودية

Lebanon 24
17-11-2025 | 06:15
أصدر قاضي التحقيق الأول في الشمال، القاضي ناجي الدحداح، قرارين ظنيين في ملفّين يتعلّقان بعمليات تهريب كميات ضخمة من المخدرات من لبنان إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسب القرار الأول، فقد تلقّى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في 6 آب 2025 كتابًا من ضابط الارتباط السعودي عبر سفارة المملكة في بيروت، يفيد بوجود مخدرات داخل إحدى الحاويات في مرفأ طرابلس. وخلال المداهمة، تبيّن أن الحاوية تضم 480 غالونًا من الدهون النباتية، وقد ضُبط في عشرة منها 126 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين كانت مجهّزة للتصدير إلى السعودية.
وبنتيجة التحقيقات، تم تحديد هوية أصحاب البضاعة، واتُّخذ قرار بالظن بكلّ من "محمد. ر"، "مادلين. ز"، "أحمد. ك" وآخرين بجرم الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وإحالتهم على محكمة الجنايات في الشمال للمحاكمة.
وفي قرار ثانٍ، أصدر القاضي الدحداح ظنًّا في قضية محاولة تهريب 1405 كيلوغرامات من حبوب الكابتاغون، كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطتها في بلدة بخعون – الضنية، وذلك بعد العثور على كمية مماثلة سُجّلت في ميناء جدّة في السعودية. وأظهرت التحقيقات أن الشحنة كانت معدّة للنقل إلى مرفأ طرابلس تمهيدًا لشحنها إلى مرفأ جدّة في السعودية.
وقد اتُّهم في هذا الملف كلّ من "أحمد. ص"، "باسم. ش"، "مازن. ج"، "حسن. ج"، "أحمد. ج" و"سمير. خ" بجرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وتأليف عصابة تهريب المخدرات إلى لبنان والمحيط واستيرادها وتصديرها، وأُحيلوا جميعًا على محكمة الجنايات المختصة.

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24