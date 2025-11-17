Advertisement

"لقاء سيدة الجبل" يحذر من مقايضات تمسّ الدستور

17-11-2025 | 06:33
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضوريًا والكترونيًا، وأصدر بيانًا تناول فيه التطورات السياسية الأخيرة، محذرًا من محاولات مقايضة يجري التداول بها في الإعلام كما من خلال التسريبات السياسية الخاصة والسرية، تقوم على ربط ملف "السلاح" بتعديلات تطال الدستور بما يتناسب مع أجندة "حزب الله" ومصالح مشغله الايراني.
وجدد "اللقاء" رفضه أي مساس بالدستور في ظل وجود "السلاح"، معتبرًا أن "الحزب" يعمد إلى إبتزاز الدولة عبر الإيحاء بأن الجيش عاجز عن مواجهة إسرائيل، لتبرير احتفاظه بسلاحه خارج إطار الشرعية.

وأكد المجتمعون تمسكهم بالدستور باعتباره المرجعية الوحيدة الضامنة لتنيظم العلاقات داخل الدولة وبين الدولة والمجتمع، مشددين على "ضرورة تطبيق كل البنود السيادية، وفي مقدمتها نزع سلاح جميع التنظيمات المسلحة على الأراضي اللبنانية وعلى رأسها "حزب الله"، والبدء بتنفيذ ذلك قبل "فوات الأوان".

كما دعا "اللقاء" إلى المضي في البنود الإصلاحية الدستورية، بدءا من إقرار قانون جديد للانتخابات.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24