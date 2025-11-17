Advertisement

لبنان

لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية.. عون وقّع هذا المرسوم

Lebanon 24
17-11-2025 | 06:49
A-
A+
Doc-P-1443233-638989843533407008.png
Doc-P-1443233-638989843533407008.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقع مرسوم احالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، وأرفق المرسوم بنص مشروع القانون الذي كان اقره مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٦ تشرين الثاني الجاري.
Advertisement
Image
Image
مواضيع ذات صلة
بري في انتظار مشروع الحكومة ولا مراسيم تنفيذيّة لبعض مواد قانون الإنتخاب النافذ
lebanon 24
17/11/2025 14:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تعديل قانون الانتخابات النيابية وتأجيلها… هذا ما قاله خلف
lebanon 24
17/11/2025 14:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان النيابية تواصل بحث تعديل قانون المخدرات
lebanon 24
17/11/2025 14:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم 1478 تاريخ 2 تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 إلى مجلس النواب
lebanon 24
17/11/2025 14:31:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

العماد جوزاف عون

مشروع قانون معجل

مجلس الوزراء

جوزاف عون

الجمهوري

رئاسة ال

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:22 | 2025-11-17
07:20 | 2025-11-17
07:14 | 2025-11-17
07:13 | 2025-11-17
07:09 | 2025-11-17
07:01 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24