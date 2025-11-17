هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس

Advertisement

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال تطوّر إلى تبادل إطلاق نار، في سوق في ، مما أدى إلى إصابة ي.ح عن طريق الخطأ في يده، وتضرّر محل تجاريّ.وقد سادت حالة من الهلع بين المواطنين، ما دفع أصحاب المحلات إلى إقفال أبوابهم بشكلٍ فوريّ.