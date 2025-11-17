Advertisement

لبنان

هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس

Lebanon 24
17-11-2025 | 06:55
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال تطوّر إلى تبادل إطلاق نار، في سوق الذهب في طرابلس، مما أدى إلى إصابة ي.ح عن طريق الخطأ في يده، وتضرّر محل تجاريّ.
وقد سادت حالة من الهلع بين المواطنين، ما دفع أصحاب المحلات إلى إقفال أبوابهم بشكلٍ فوريّ.

 
إلى ذلك، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.
 
 
 
 
