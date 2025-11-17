Advertisement

لبنان

جعجع: للتصويت "للقوات" في الإنتخابات لأنها القادرة على صون لبنان

Lebanon 24
17-11-2025 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1443236-638989848505717154.png
Doc-P-1443236-638989848505717154.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحملة الانتخابية لمركز الحزب في بشري خلال العشاء السنوي الذي حضره نحو 500 شخص من الكوادر والفاعليات السياسية والاجتماعية، وبمشاركة وزراء ونواب ومسؤولين حزبيين.
Advertisement
وأكد جعجع أن الحفاظ على بشري وسائر المناطق اللبنانية يمرّ عبر "بناء دولة سيدة، حرة، قوية وشفافة"، داعيًا إلى التصويت لـ"القوات اللبنانية" في الاستحقاق النيابي المقبل لأنها "القادرة على صون لبنان".
وشدد على أن العمل السياسي الفعلي يحتاج إلى كتلة نيابية وازنة "ما بين 15 و30 نائبًا" للتأثير في المسار الوطني، محذّرًا من "التصويت العائلي والزبائنية" التي اعتبرها أحد أسباب الانهيار الحالي. ودعا الناخبين إلى اختيار من يخدم المصلحة الوطنية، معتبرًا أن المسؤول السياسي يجب أن يعمل للجميع بعيدًا من منطق المحسوبيات.
وفي الجانب الانتخابي، أشار جعجع إلى أن المعركة المقبلة تتطلب دقة في توزيع الأصوات والتزامًا صارمًا بتعليمات الماكينة الانتخابية، لافتًا إلى أن الانتخابات تُبنى من القاعدة وأن نجاح العمل يحتاج إلى التزام كل فرد بدوره.
وأكد أن "القوات" هي السد الحصين الذي يحمي لبنان، وأن الحفاظ على بشري يستوجب الحفاظ على الوطن ككل، معتبرًا أن بشري حققت تقدّمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود المتواصلة للنائبة ستريدا جعجع وفريق العمل المحلي.
من جهتها، أكدت النائبة ستريدا جعجع أن العام الحالي شكّل فاتحة خير على المنطقة، مشيرة إلى التعيين الوزاري من بشري والإنجازات التي حققها وزير الصناعة في فترة وجيزة. وتوقفت عند الحكم القضائي النهائي الذي ثبّت ملكية القرنة السوداء لبشري بعد سنوات من السجالات، ووجهت الشكر لكل من ساهم في هذا الملف.
وعن الانتخابات البلدية والاختيارية، أكدت أن نتائج القضاء عكست الثقة الشعبية الواسعة بـ"القوات"، إذ فازت لوائحها في معظم البلديات، في حين ينتمي 45 مختارًا من أصل 50 في القضاء إلى الخط السياسي نفسه.
وشددت على أن هذا النجاح نتاج ثبات "القوات" على مبادئ الحرية والكرامة والسيادة، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على أهل المنطقة في أرضهم خلال سنوات الأزمات، مشيدة بدور مؤسسة جبل الأرز التي تقدم نحو مليون دولار سنويًا لدعم القطاعات التربوية والطبية والاجتماعية والإنمائية في بشري وفق معايير شفافة
؟
مواضيع ذات صلة
جعجع: أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب "القوات"
lebanon 24
17/11/2025 19:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني نفى حجز "القوات" تذاكر سفر للمغتربين للمجيء إلى لبنان والتصويت
lebanon 24
17/11/2025 19:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": حق التصويت للمنتشرين والمقيمين يجب أن يُحفظ بالكامل
lebanon 24
17/11/2025 19:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي" يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
17/11/2025 19:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

الانتخابية

سمير جعجع

اللبنانية

الاختيار

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-11-17
11:42 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
11:33 | 2025-11-17
11:32 | 2025-11-17
11:02 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24