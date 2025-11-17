جعجع: للتصويت "للقوات" في الإنتخابات لأنها القادرة على صون لبنان

أطلق الحملة لمركز الحزب في بشري خلال العشاء السنوي الذي حضره نحو 500 شخص من الكوادر والفاعليات السياسية والاجتماعية، وبمشاركة وزراء ونواب ومسؤولين حزبيين.

Advertisement

وأكد جعجع أن الحفاظ على بشري وسائر المناطق يمرّ عبر "بناء دولة سيدة، حرة، قوية وشفافة"، داعيًا إلى التصويت لـ" " في الاستحقاق النيابي المقبل لأنها "القادرة على صون ".

وشدد على أن العمل السياسي الفعلي يحتاج إلى كتلة نيابية وازنة "ما بين 15 و30 نائبًا" للتأثير في المسار الوطني، محذّرًا من "التصويت العائلي والزبائنية" التي اعتبرها أحد أسباب الانهيار الحالي. ودعا الناخبين إلى اختيار من يخدم المصلحة الوطنية، معتبرًا أن المسؤول السياسي يجب أن يعمل للجميع بعيدًا من منطق المحسوبيات.

وفي الجانب الانتخابي، أشار جعجع إلى أن المعركة المقبلة تتطلب دقة في توزيع الأصوات والتزامًا صارمًا بتعليمات الماكينة الانتخابية، لافتًا إلى أن الانتخابات تُبنى من وأن نجاح العمل يحتاج إلى كل فرد بدوره.

وأكد أن "القوات" هي السد الحصين الذي يحمي لبنان، وأن الحفاظ على بشري يستوجب الحفاظ على الوطن ككل، معتبرًا أن بشري حققت تقدّمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود المتواصلة للنائبة ستريدا جعجع وفريق العمل المحلي.

من جهتها، أكدت النائبة ستريدا جعجع أن العام الحالي شكّل فاتحة خير على المنطقة، مشيرة إلى التعيين الوزاري من بشري والإنجازات التي حققها وزير الصناعة في فترة وجيزة. وتوقفت عند الحكم القضائي النهائي الذي ثبّت ملكية القرنة السوداء لبشري بعد سنوات من السجالات، ووجهت الشكر لكل من ساهم في هذا الملف.

وعن الانتخابات البلدية والاختيارية، أكدت أن نتائج عكست الثقة الشعبية الواسعة بـ"القوات"، إذ فازت لوائحها في معظم البلديات، في حين ينتمي 45 مختارًا من أصل 50 في القضاء إلى الخط السياسي نفسه.

وشددت على أن هذا النجاح نتاج ثبات "القوات" على مبادئ الحرية والكرامة والسيادة، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على أهل المنطقة في أرضهم خلال سنوات الأزمات، مشيدة بدور مؤسسة جبل الأرز التي تقدم نحو مليون دولار سنويًا لدعم القطاعات التربوية والطبية والاجتماعية والإنمائية في بشري وفق معايير شفافة