لبنان

عون: لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:01
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وفدا من شركة Morgan Stanley.
وأكّد عون أمام الوفد أنّ المشاركة الواسعة في مؤتمر "بيروت 1" تشكّل مؤشرًا واضحًا على عودة الثقة الدولية بلبنان، وعلى مسار الاستقرار النسبي الذي بدأ يتعزّز.
ولفت إلى أنّ لبنان يعمل بثبات لاستعادة الثقة الدولية وترسيخ الاستقرار وبناء دولة المؤسسات، وهو يرحّب بأي شراكة جدّية تُسهم في دعم اقتصاده وفتح آفاق جديدة للتعاون.
