لبنان

داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:13
علم أن حركة "فتح" عممت على سكان مخيم الرشيدية - جنوب لبنان، الالتزام بترخيص الدراجات النارية المملوكة منهم، وذلك كي تكون التنقلات عبرها قانونية ومسموحة للضرورة خلال فترات ما بعد منتصف الليل، وذلك تجنباً لإشكالات.
ويأتي هذا القرار في إطار التعاون بين الدولة اللبنانية و"فتح" لضبط أمن المخيمات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

