داخل مخيم في الجنوب.. إجراء يطال "الدراجات النارية"

علم أن حركة "فتح" عممت على سكان مخيم الرشيدية - ، الالتزام بترخيص الدراجات النارية المملوكة منهم، وذلك كي تكون التنقلات عبرها قانونية ومسموحة للضرورة خلال فترات ما بعد منتصف الليل، وذلك تجنباً لإشكالات.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون بين و"فتح" لضبط أمن المخيمات.