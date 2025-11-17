Advertisement

لبنان

إحراق سيارة مختار في عين الذهب

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:09
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أحرقوا سيارة مختار بلدة عين الذهب ناصر مرعي، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.
وطالب مرعي "القوى الأمنية بفتح تحقيق سريع وكشف هوية الفاعلين وإنزال العقوبات بحقهم".
 
 
وأشار إلى أنّ "حادثة إحراق سيارته تُشكّل استهدافاً مباشراً للأمن والاستقرار في البلدة".
 
 
 
عين الذهب

لبنان 24

العقوبات

لبنان

الذهب

تابع
