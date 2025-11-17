إحراق سيارة مختار في عين الذهب

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين أحرقوا سيارة مختار بلدة ناصر مرعي، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.

وطالب مرعي "القوى الأمنية بفتح تحقيق سريع وكشف هوية الفاعلين وإنزال بحقهم".

وأشار إلى أنّ "حادثة إحراق سيارته تُشكّل استهدافاً مباشراً للأمن والاستقرار في البلدة".