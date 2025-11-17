Advertisement

لبنان

دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:14
Doc-P-1443245-638989859592884257.png
Doc-P-1443245-638989859592884257.png photos 0
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المطران ميشال عون على رأس وفد ضم المطران مار ماتياس شارل مراد والأب عبدو أبو كسم.
وخلال اللقاء، سلم الوفد باسم البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، دعوة للمفتي للمشاركة في اللقاء الإسلامي المسيحي الذي سيجمع البابا لاوون الرابع عشر مع رؤساء الطوائف المزمع عقده في ساحة الشهداء يوم الاثنين 1 كانون الأول 2025 عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

وفي سياق منفصل، التقى المفتي دريان سفير لبنان المعيّن في المملكة العربية السعودية علي قرانوح، وتم التداول في الأوضاع العامة وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24