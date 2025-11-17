دريان استقبل وفدًا كاثوليكيًا.. ودعوة إلى لقاء يجمع البابا مع رؤساء الطوائف

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في المطران على رأس وفد ضم المطران مار ماتياس شارل مراد والأب عبدو أبو كسم.

وخلال اللقاء، سلم الوفد باسم البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، دعوة للمفتي للمشاركة في اللقاء الإسلامي المسيحي الذي سيجمع البابا لاوون الرابع عشر مع رؤساء الطوائف المزمع عقده في ساحة يوم الاثنين 1 كانون الأول 2025 عند الساعة الرابعة بعد الظهر.



وفي سياق منفصل، التقى المفتي دريان سفير لبنان المعيّن في علي قرانوح، وتم التداول في الأوضاع العامة وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.