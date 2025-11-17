Advertisement

لبنان

عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاستقلال

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:20
 صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الآتي:
"يصادف يوم السبت الواقع فيه 22 تشرين الثاني 2025 ذكرى الاستقلال. وبما ان معظم الصحف لا تعمل عادة يوم السبت وبالتالي لا تصدر يوم الاحد، فانها تتوقف عن العمل يومي السبت والاحد 22 و23 تشرين الثاني 2025 ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابة الصحافة ونقابة المحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".
