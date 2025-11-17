Advertisement

لبنان

"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:22
أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى أنه "يضع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، منذ توليه منصبه، حماية حقوق المضمونين وصون أموالهم في صدارة أولويّاته، وذلك انطلاقاً من التزام ثابت بالحفاظ على مصالحهم وضمان حسن إدارة الموارد المخصّصة لهم".
ولفتت إلى أنه "وفي إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها لمنع أي مساس بهذه الحقوق، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1442 تاريخ 3/11/2025، تقدّم الضمان بتوجيه من المدير العام عبر مصلحة القضايا، بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة وبطلب وقف التنفيذ طعناً بالمرسوم رقم 1628 القاضي بتمديد مهلة براءة الذمّة الخاصّة بشركتي الاتصالات وقد تسجّل الطعن تحت الرقم 26637/2025 تاريخ 13/11/2025".

وفي سياق آخر، استقبل كركي في مكتبه صباح اليوم المدير العام لمستشفى المقاصد في بيروت السيدة جومانة نجار مع وفد، وذلك بعد أن صححت إدارة المستشفى كافة المخالفات التي كانت السبب الرئيسي وراء اتخاذ المدير العام للصندوق قرار فسخ العقد معه. واستناداً إلى اقتراح مديريّة ضمان المرض والأمومة وتعهّد المستشفى باحترام قوانين وأنظمة الضمان والتعرفات المقرّة من قبله، أصدر كركي قراراً حمل الرقم 1054 تاريخ 17/11/2025 قضى بموجبه إعادة التعاقد مع مستشفى المقاصد في بيروت.
