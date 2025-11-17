"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى

Advertisement

أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلى أنه "يضع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، منذ توليه منصبه، حماية حقوق المضمونين وصون أموالهم في صدارة أولويّاته، وذلك انطلاقاً من ثابت بالحفاظ على مصالحهم وضمان حسن إدارة الموارد المخصّصة لهم".ولفتت إلى أنه "وفي إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها لمنع أي مساس بهذه الحقوق، واستناداً إلى قرار رقم 1442 تاريخ 3/11/2025، تقدّم الضمان بتوجيه من المدير العام عبر مصلحة ، بمراجعة إبطال أمام وبطلب وقف التنفيذ طعناً بالمرسوم رقم 1628 القاضي بتمديد مهلة براءة الذمّة الخاصّة بشركتي الاتصالات وقد تسجّل الطعن تحت الرقم 26637/2025 تاريخ 13/11/2025".وفي سياق آخر، استقبل كركي في مكتبه المدير العام لمستشفى المقاصد في السيدة جومانة نجار مع وفد، وذلك بعد أن صححت إدارة المستشفى كافة المخالفات التي كانت السبب وراء اتخاذ المدير العام للصندوق قرار فسخ العقد معه. واستناداً إلى اقتراح مديريّة ضمان المرض والأمومة وتعهّد المستشفى باحترام قوانين وأنظمة الضمان والتعرفات المقرّة من قبله، أصدر كركي قراراً حمل الرقم 1054 تاريخ 17/11/2025 قضى بموجبه إعادة التعاقد مع مستشفى المقاصد في بيروت.