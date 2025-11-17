سلام استقبل سفير أميركا الجديد لدى لبنان.. والتقى وفدًا كبيرًا من شركة "Morgan Stanley"



بدوره، تمنّى الرئيس سلام للسفير عيسى التوفيق في مهامه، كما أهداه نسخةً من كتابه " بين الأمس والغد". استقبل الدكتور نواف سلام سفير الأميركية في الجديد، ميشال عيسى، الذي أكّد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجمهورية .بدوره، تمنّى الرئيس سلام للسفير عيسى التوفيق في مهامه، كما أهداه نسخةً من كتابه " بين الأمس والغد".

Morgan Stanley

وكان سلام استقبل وفدًا كبيرًا من شركة "Morgan Stanley" المشاركة في مؤتمر "Beirut One".



وأكد الرئيس سلام أنّ هذه الزيارة تعكس إيمانًا حقيقيًا لدى المستثمرين بقدرة لبنان على الصمود، وبكفاءة موارده البشرية، وبإمكاناته الواعدة لإعادة البناء وتحقيق النمو.



كما شدّد رئيس الحكومة على أنّ لبنان يرسم اليوم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح الشامل، والشفافية، والنمو الاحتوائي، لافتًا إلى أنّ عمل الحكومة واضح، والتقدّم مبذول على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى أنّ الحكومة ماضية قُدُمًا نحو هدفها في تحديث المؤسسات العامّة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.



وشدّد الرئيس سلام على أنّ موقع لبنان الاستراتيجي، يهيّئه ليكون مركزًا إقليميًا للخدمات في قطاعات نمو واعدة، بسبب رصيده الضخم بأبنائه المتعلّمين والمثقّفين والمتكلّمين بلغات متعدّدة.



واختتم رئيس بالتأكيد على أنّه "عندما تلتزم الدولة بالشفافية والاستثمار المسؤول، يصبح لمؤسسات مالية عالميّة مثل Morgan Stanley" دورٌ محفّز في مسار تعافي لبنان ونهوضه.



مطراني الجنوب وزحلة



واستقبل الرئيس سلام مطران زحلة و بعلبك وتوابعها للروم الأرثوذكس سيادة المطران أنطونيوس الصوري ومطران والجنوب للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري والأب بورفيريوس إبراهيم والأب جوزيف خوري، وتناول اللقاء مجمل المستجدات والأوضاع ومطالب الأهالي في زحلة والبقاع والجنوب.



بعد اللقاء قال المطران الكفوري: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس لنشدّ على يده ونصلّي من أجل أن يعبر لبنان هذه الأزمات التي يمر بها، واستعرضنا مع دولته شؤون وشجون الأبرشيتين في صور وصيدا في وأبرشيّة زحلة".

"وعرضنا عليه بعض ما نشعر به في هذه الظروف الصعبة القاسية، خاصة بسبب الجانب " كما "عرضنا بعض ما حصل في الحرب الأخيرة من أضرار في الجنوب وفي ، وتمنّينا على دولته أن يكون حضور الدولة قويًّا في كل المجالات في هاتين المنطقتين، وشكرناه على جهوده التي يبذلها بهذا الشأن، من أجل أن تكون الدولة هي الأقوى والحاضرة في شؤون الناس جميعا".

"وبالطبع استعرضنا أيضا أوضاع الناس الذين تضرروا جرّاء الاعتداءات في كل المناطق" ورأينا تجاوبًا كبيرًا "من دولته كالعادة، ونتمنى له التوفيق".



كما استقبل الرئيس سلام، في مكتبه في السراي الكبير، الأميرة حياة أرسلان صباح اليوم.