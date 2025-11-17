Advertisement

لبنان

سلام استقبل سفير أميركا الجديد لدى لبنان.. والتقى وفدًا كبيرًا من شركة "Morgan Stanley"

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1443249-638989900371190052.jpg
Doc-P-1443249-638989900371190052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام سفير الولايات المتحدة الأميركية في بيروت الجديد، ميشال عيسى، الذي أكّد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية
Advertisement
بدوره، تمنّى الرئيس سلام للسفير عيسى التوفيق في مهامه، كما أهداه نسخةً من كتابه "لبنان بين الأمس والغد".
 
Morgan Stanley
 
وكان سلام استقبل وفدًا كبيرًا من شركة "Morgan Stanley" المشاركة في مؤتمر "Beirut One".

وأكد الرئيس سلام أنّ هذه الزيارة تعكس إيمانًا حقيقيًا لدى المستثمرين بقدرة لبنان على الصمود، وبكفاءة موارده البشرية، وبإمكاناته الواعدة لإعادة البناء وتحقيق النمو.

كما شدّد رئيس الحكومة على أنّ لبنان يرسم اليوم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح الشامل، والشفافية، والنمو الاحتوائي، لافتًا إلى أنّ عمل الحكومة واضح، والتقدّم مبذول على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى أنّ الحكومة ماضية قُدُمًا نحو هدفها في تحديث المؤسسات العامّة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة للاستثمار في البنى التحتية الأساسية.

وشدّد الرئيس سلام على أنّ موقع لبنان الاستراتيجي، يهيّئه ليكون مركزًا إقليميًا للخدمات في قطاعات نمو واعدة، بسبب رصيده الضخم بأبنائه المتعلّمين والمثقّفين والمتكلّمين بلغات متعدّدة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أنّه "عندما تلتزم الدولة بالشفافية والاستثمار المسؤول، يصبح لمؤسسات مالية عالميّة مثل Morgan Stanley" دورٌ محفّز في مسار تعافي لبنان ونهوضه.
 
 

مطراني الجنوب وزحلة
واستقبل الرئيس سلام مطران زحلة و بعلبك وتوابعها للروم الأرثوذكس سيادة المطران أنطونيوس الصوري ومطران صيدا والجنوب للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري والأب بورفيريوس إبراهيم والأب جوزيف خوري، وتناول اللقاء مجمل المستجدات والأوضاع ومطالب الأهالي في زحلة والبقاع والجنوب.

بعد اللقاء قال المطران الكفوري: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس لنشدّ على يده ونصلّي من أجل أن يعبر لبنان هذه الأزمات التي يمر بها، واستعرضنا مع دولته شؤون وشجون الأبرشيتين في صور وصيدا في جنوب لبنان وأبرشيّة زحلة".
 "وعرضنا عليه بعض ما نشعر به في هذه الظروف الصعبة القاسية، خاصة بسبب الجانب الإسرائيلي" كما "عرضنا بعض ما حصل في الحرب الأخيرة من أضرار في الجنوب وفي البقاع، وتمنّينا على دولته أن يكون حضور الدولة قويًّا في كل المجالات في هاتين المنطقتين، وشكرناه على جهوده التي يبذلها بهذا الشأن، من أجل أن تكون الدولة هي الأقوى والحاضرة في شؤون الناس جميعا".
"وبالطبع استعرضنا أيضا أوضاع الناس الذين تضرروا جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية في كل المناطق" ورأينا تجاوبًا كبيرًا "من دولته كالعادة، ونتمنى له التوفيق".
 
 
 

كما استقبل الرئيس سلام، في مكتبه في السراي الكبير، الأميرة حياة أرسلان صباح اليوم.
 
 
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل وفداً من رابطة "كاريتاس" والتقى بالنائب عدنان طرابلسي
lebanon 24
17/11/2025 19:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
lebanon 24
17/11/2025 19:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى رئيس جمعية "جوقة الشرف" ووفدًا من دار الفتوى في راشيا
lebanon 24
17/11/2025 19:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يستقبل وفداً من CNAM الفرنسي ويبحث دعم التعليم التقني في لبنان
lebanon 24
17/11/2025 19:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-11-17
11:42 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
11:33 | 2025-11-17
11:32 | 2025-11-17
11:02 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24