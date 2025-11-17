Advertisement

لبنان

مرقص زار نقابة المحامين في بيروت مهنئًا مرتينوس

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1443250-638989869853889664.png
Doc-P-1443250-638989869853889664.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وزير الإعلام بول مرقص نقابة المحامين في بيروت، مهنئًا النقيب عماد مرتينوس وأعضاء مجلس النقابة بفوزهم في الانتخابات أمس.
Advertisement

وفي كلمة له خلال الزيارة، قال مرقص: "جئنا اليوم لتهنئة النقيب وأعضاء مجلس النقابة. الجميع يعرف أن انتخابات الأمس ليست ككل الانتخابات في سائر النقابات، فهي مميزة بنقيبها وأعضائها، وقد شهدت زخمًا ديموقراطيًا كبيرًا وخيارات واعدة. نحن نتوسّم خيرًا بوجودكم سعادة النقيب والأعضاء الكرام".

وأضاف: "هذه الولاية ستتميز بطريقة التعامل مع الوزراء والنواب المنبثقين من هذه النقابة والذين يخدمونها. هناك ملفات تشريعية وتنظيمية مشتركة بين النقابة والدولة من الضروري تكريسها. كما أن وجود محامٍ في الحكومة يعبّر عن توجه النقابة في صون الحق والعدالة".

بدوره، شكر النقيب مرتينوس  الوزير مرقص، وقال:"نحن محظوظون لأن معاليكم محام نفتخر به. ونأمل تعاونا مثمرًا في كل الشؤون القانونية"، مؤكدًا أن "النقابة جاهزة للعمل المشترك من خلال اللجان، فمشروعها هو التشريع والمشاركة في العمل التشريعي في المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل وسائر الوزارات، بما يضمن التعاون المثمر".

وفي سياق منفصل، بحث مرقص ونقيب الصحافة عوني الكعكي في مكتبه بالوزارة، في الشؤون العامة لا سيما السياسية والإعلامية، وفي قانون الإعلام الجديد.
مواضيع ذات صلة
فوز المرشح عماد مرتينوس بمركز نقيب المحامين في بيروت
lebanon 24
17/11/2025 19:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
lebanon 24
17/11/2025 19:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين في بيروت وجامعة بيروت العربية
lebanon 24
17/11/2025 19:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر زار نقابة المحامين في طرابلس وقدم التهنئة بالانتخابات
lebanon 24
17/11/2025 19:39:01 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المحامين في بيروت

نقابة المحامين

الشؤون العامة

مجلس النقابة

وزير الإعلام

لجنة الإدارة

عوني الكعكي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-11-17
11:42 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
11:33 | 2025-11-17
11:32 | 2025-11-17
11:02 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24