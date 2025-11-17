مرقص زار نقابة المحامين في بيروت مهنئًا مرتينوس

Advertisement

زار بول ، مهنئًا النقيب عماد مرتينوس وأعضاء بفوزهم في الانتخابات أمس.وفي كلمة له خلال الزيارة، قال مرقص: "جئنا اليوم لتهنئة النقيب وأعضاء مجلس النقابة. الجميع يعرف أن انتخابات الأمس ليست ككل الانتخابات في سائر النقابات، فهي مميزة بنقيبها وأعضائها، وقد شهدت زخمًا ديموقراطيًا كبيرًا وخيارات واعدة. نحن نتوسّم خيرًا بوجودكم النقيب والأعضاء الكرام".وأضاف: "هذه الولاية ستتميز بطريقة التعامل مع الوزراء والنواب المنبثقين من هذه النقابة والذين يخدمونها. هناك ملفات تشريعية وتنظيمية مشتركة بين النقابة والدولة من الضروري تكريسها. كما أن وجود محامٍ في الحكومة يعبّر عن توجه النقابة في صون الحق والعدالة".بدوره، شكر النقيب مرتينوس الوزير مرقص، وقال:"نحن محظوظون لأن معاليكم محام نفتخر به. ونأمل تعاونا مثمرًا في كل الشؤون القانونية"، مؤكدًا أن "النقابة جاهزة للعمل المشترك من خلال اللجان، فمشروعها هو التشريع والمشاركة في العمل التشريعي في المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل وسائر الوزارات، بما يضمن التعاون المثمر".وفي سياق منفصل، بحث مرقص ونقيب الصحافة في مكتبه بالوزارة، في لا سيما السياسية والإعلامية، وفي قانون الإعلام الجديد.