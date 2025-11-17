Advertisement

لبنان

هذا ما بحثه وزير العمل مع سفير البرازيل ومنظمة العمل الدولية

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:36
 استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر، سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا، وبحث معه خلال اللقاء في العلاقات بين البلدين.
كما اجتمع الوزير حيدر مع وفد من منظمة العمل الدولية، وجرى البحث في مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
