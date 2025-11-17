Advertisement

لبنان

هذه دلالات توقيع عون على مرسوم مشروع قانون الحكومة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:35
علّق مصدر نيابيّ على توقيع رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، على مرسوم إحالة مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، وقال إنّ "هذا الأمر يُثبت أنّ عون مصرٌ على إجراء الإستحقاق النيابيّ في موعده، وإعطاء المغتربين الحقّ في اختيار جميع نوابهم".
وأضاف المصدر النيابيّ، أنّ "توقيع عون على مرسوم مشروع قانون الحكومة يدلّ أيضاً أنّه لا يُوجد أيّ إتّفاق تحت الطاولة بين الرؤساء الثلاثة لتطيير إقتراع المغتربين كما كان يُوحي بعض الأفرقاء".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

