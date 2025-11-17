هذه دلالات توقيع عون على مرسوم مشروع قانون الحكومة

Advertisement

علّق مصدر نيابيّ على توقيع رئيس الجمهوريّة ، على مرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتعديل وتعليق بعض مواد النيابية، وقال إنّ "هذا الأمر يُثبت أنّ عون مصرٌ على إجراء الإستحقاق النيابيّ في موعده، وإعطاء المغتربين الحقّ في اختيار جميع نوابهم".وأضاف المصدر النيابيّ، أنّ "توقيع عون على مرسوم مشروع يدلّ أيضاً أنّه لا يُوجد أيّ إتّفاق تحت الطاولة بين الرؤساء الثلاثة لتطيير إقتراع المغتربين كما كان يُوحي بعض الأفرقاء".