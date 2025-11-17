Advertisement

لبنان

"قيادة وإبداع في أوقات صعبة".. تكريم محمد الحوت من فرسان مالطا

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1443256-638989878933773383.png
Doc-P-1443256-638989878933773383.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منح الرئيس الأعلى لفرسان مالطا فرا جون دنلاب، رئيس مجلس إدارة -مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط -الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت، وسام الاستحقاق برتبة ضابط PRO MERITO MELITENSI ، خلال حفل تكريمي أقامته منظمة فرسان مالطا في لبنان.
Advertisement

 وقلد رئيس المنظمة في لبنان مروان الصحناوي، الحوت الوسام تقديراً لدوره الريادي في خدمة المجتمع اللبناني، ومسيرته المهنية القائمة على الإلتزام الوطني وروح المسؤولية، وما حققه من إنجازات بارزة في قيادة الشركة، وفق ما أوضحته مديرية العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط.

وفي كلمته، قال الصحناوي: "إن الحوت يشكل نموذجاً للقيادة الوفية التي تجمع بين الكفاءة المهنية العالية والالتزام الإنساني الراسخ"، مؤكداً أنه نجح في قيادة "الميدل إيست" خلال أصعب الظروف التي مرت على لبنان والمنطقة، محافظاً على دورها الوطني والاقتصادي الحيوي.

وفي ختام الحفل، أعرب الحوت عن امتنانه وشكره العميق للمنظمة على هذا التكريم، مثنياً على دورها الوطني والاقتصادي وأيضاً الإنساني المتميّز، ولا سيّما في مجال الرعاية الصحية وخدمة المرضى. وأكد أن هذا التقدير يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة العمل والعطاء في خدمة المجتمع اللبناني.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون ناقش جدول أعمال الجلسة مع ناصرالدين والتقى رئيس جمعية فرسان مالطا
lebanon 24
17/11/2025 19:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير في محلّة راس النبع – شارع محمد الحوت
lebanon 24
17/11/2025 19:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت: أعددنا خططًا لمستقبل الشركة تبدأ بإعادة دور بيروت كمركز صيانة لشركات أجنبية وهذا يتطلّب منشآت جديدة
lebanon 24
17/11/2025 19:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل يكرم الشهيد محمد فرحات: "شهداؤنا أحياء في وجداننا"
lebanon 24
17/11/2025 19:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة طيران الشرق الأوسط

مديرية العلاقات العامة

طيران الشرق الأوسط

المجتمع اللبناني

الشرق الأوسط

اللبنانية

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-11-17
11:42 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
11:33 | 2025-11-17
11:32 | 2025-11-17
11:02 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24