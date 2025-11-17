"قيادة وإبداع في أوقات صعبة".. تكريم محمد الحوت من فرسان مالطا

Advertisement

منح الرئيس الأعلى لفرسان مالطا فرا جون دنلاب، رئيس مجلس إدارة -مدير عام -الخطوط الجوية محمد ، وسام الاستحقاق برتبة ضابط PRO MERITO MELITENSI ، خلال حفل تكريمي أقامته منظمة فرسان مالطا في .وقلد رئيس المنظمة في لبنان مروان الصحناوي، الحوت الوسام تقديراً لدوره الريادي في خدمة ، ومسيرته المهنية القائمة على الإلتزام الوطني وروح المسؤولية، وما حققه من إنجازات بارزة في قيادة الشركة، وفق ما أوضحته في شركة .وفي كلمته، قال الصحناوي: "إن الحوت يشكل نموذجاً للقيادة الوفية التي تجمع بين الكفاءة المهنية العالية والالتزام الإنساني الراسخ"، مؤكداً أنه نجح في قيادة "الميدل إيست" خلال أصعب الظروف التي مرت على لبنان والمنطقة، محافظاً على دورها الوطني والاقتصادي الحيوي.وفي ختام الحفل، أعرب الحوت عن امتنانه وشكره العميق للمنظمة على هذا التكريم، مثنياً على دورها الوطني والاقتصادي وأيضاً الإنساني المتميّز، ولا سيّما في مجال الرعاية الصحية وخدمة المرضى. وأكد أن هذا التقدير يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة العمل والعطاء في خدمة المجتمع اللبناني.