Advertisement

لبنان

بري استقبل السفير الأميركي الجديد والرئيس سليمان.. وبحث في الأوضاع والتطورات

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1443260-638989888674471376.jpeg
Doc-P-1443260-638989888674471376.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الرئيس العماد ميشال سليمان، حيث جرى البحث في التطورات السياسية والأوضاع العامة، وشكره سليمان على واجب التعزية بوفاة والد زوجته المرحوم أميل فريد سليمان.
Advertisement

وفي إطار اللقاءات الدبلوماسية، استقبل بري السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية بمناسبة بدء مهامه، بحضور القائم بالأعمال كيث هانيغان والمستشار الإعلامي علي حمدان، وتم خلال اللقاء عرض المستجدات والأوضاع العامة.

كما التقى بري سفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف الذي سلّمه رسالتي تهنئة بعيد الاستقلال من رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الشيوخ فالنتينا ماتفيينكو، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
مواضيع ذات صلة
فرنجيه استقبل السفير البلجيكي وبحث في المستجدات والتطورات
lebanon 24
17/11/2025 19:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي استقبل سفير قطر لدى لبنان وجرى البحث في الأوضاع الراهنة
lebanon 24
17/11/2025 19:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: الرئيس برّي سيلتقي السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يوم الاثنين
lebanon 24
17/11/2025 19:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى الى عين التينة للقاء بري
lebanon 24
17/11/2025 19:39:36 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

العماد ميشال

عين التينة

الاستقلال

نبيه بري

دبلوماسي

علي حمد

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-11-17
11:42 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
11:33 | 2025-11-17
11:32 | 2025-11-17
11:02 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24