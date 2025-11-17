بري استقبل السفير الأميركي الجديد والرئيس سليمان.. وبحث في الأوضاع والتطورات

Advertisement

استقبل في الرئيس سليمان، حيث جرى البحث في التطورات السياسية والأوضاع العامة، وشكره سليمان على واجب التعزية بوفاة والد زوجته المرحوم أميل فريد سليمان.وفي إطار اللقاءات الدبلوماسية، استقبل السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية بمناسبة بدء مهامه، بحضور القائم بالأعمال كيث هانيغان والمستشار الإعلامي علي حمدان، وتم خلال اللقاء عرض المستجدات والأوضاع العامة.كما التقى بري سفير الاتحادية ألكسندر روداكوف الذي سلّمه رسالتي تهنئة بعيد من رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الشيوخ فالنتينا ماتفيينكو، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في والمنطقة.