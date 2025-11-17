"الشؤون": زيارات مجانية لضمان وصول مساعدات "أمان" إلى مستحقيها

Advertisement

أعلنت في بيان أنّها تنفّذ حاليًا زيارات ميدانية للأسر المستفيدة من برنامج "أمان" وللأسر الأكثر فقرًا، في إطار عملية إعادة التحقّق للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها والتثبّت من دقة بياناتهم الاجتماعية والاقتصادية.وأوضحت الوزارة أنّ الزيارات تتمّ وفق مواعيد مُسبقة بالتنسيق مع الأسر، وأن الفرق الاجتماعية تعرف عن نفسها عبر بطاقات رسمية صادرة عنها.وأكدت أنّ هذه الزيارات مجانية بالكامل وتشكل جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الشفافية وضمان عدالة توزيع الدعم.