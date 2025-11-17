Advertisement

لبنان

"بصمة في الأخلاق والتربية والإعلام".. بو غانم إلى مثواه الأخير

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:19
شُيّع المربّي والصحافي والمستشار السابق في وزارتي الزراعة والبيئة نبيل منصور بو غانم في بلدتَي بمهريه والمريجات، في مأتم حاشد شارك فيه ممثلو الحزب التقدمي الاشتراكي، وفعاليات دينية وتربوية وعسكرية وإعلامية، حيث قُدّمت التعازي باسم وليد وتيمور جنبلاط.
وألقى عدد من المتكلمين كلمات تأبينية أبرزهم أنور ضو الذي استعاد مسيرة الراحل المهنية والنضالية، مشيدًا بثباته على الحق واستقامته وإسهاماته في التربية وفي عمل وزارتي البيئة والزراعة. كما تحدث الدكتور غسان سعيد باسم أهالي المريجات، مؤكدًا أن الراحل ترك بصمة أخلاقية وإنسانية وسياسية واضحة.

وختمت المراسم بكلمة للعائلة عبّر فيها فارس بو غانم عن الامتنان لكل من شارك في وداع الراحل، قبل أن يُوارى الجثمان في مدافن العائلة في بمهريه.
