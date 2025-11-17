"بصمة في الأخلاق والتربية والإعلام".. بو غانم إلى مثواه الأخير

Advertisement

شُيّع المربّي والصحافي والمستشار السابق في وزارتي الزراعة والبيئة نبيل منصور بو غانم في بلدتَي بمهريه والمريجات، في مأتم حاشد شارك فيه ممثلو ، وفعاليات دينية وتربوية وعسكرية وإعلامية، حيث قُدّمت التعازي باسم وليد وتيمور .وألقى عدد من المتكلمين كلمات تأبينية أبرزهم الذي استعاد مسيرة الراحل المهنية والنضالية، مشيدًا بثباته على الحق واستقامته وإسهاماته في التربية وفي عمل وزارتي البيئة والزراعة. كما تحدث الدكتور غسان سعيد باسم أهالي المريجات، مؤكدًا أن الراحل ترك بصمة أخلاقية وإنسانية وسياسية واضحة.وختمت المراسم بكلمة للعائلة عبّر فيها فارس بو غانم عن الامتنان لكل من شارك في وداع الراحل، قبل أن يُوارى الجثمان في مدافن العائلة في بمهريه.