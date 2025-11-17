لجنة المال تنجز الفصل الأول من الموازنة بتعزيز رقابة ديوان المحاسبة

Advertisement

أنجزت والموازنة من مشروع الموازنة، مع إدخال تعديلات تشدّد الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على إنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة، في اتجاهٍ وصفه رئيس اللجنة بأنه "احترام كامل للدستور وقانون المحاسبة العمومية".وبعد تأجيل جلسة بسبب الاقتصادي، تستأنف اللجنة الأربعاء دراسة الفصلين الثاني والثالث المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة بحضور الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.