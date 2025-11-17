Advertisement

لبنان

لجنة المال تنجز الفصل الأول من الموازنة بتعزيز رقابة ديوان المحاسبة

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:29
أنجزت لجنة المال والموازنة الفصل الأول من مشروع الموازنة، مع إدخال تعديلات تشدّد الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على إنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة، في اتجاهٍ وصفه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بأنه "احترام كامل للدستور وقانون المحاسبة العمومية". 
وبعد تأجيل جلسة الغد بسبب مؤتمر بيروت الاقتصادي، تستأنف اللجنة الأربعاء دراسة الفصلين الثاني والثالث المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة بحضور الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
مواضيع ذات صلة
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
lebanon 24
17/11/2025 19:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
lebanon 24
17/11/2025 19:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس ديوان المحاسبة شكر لرئيس الجمهورية زيارته: حافز لمزيد من الجهد في سبيل حماية المال العام
lebanon 24
17/11/2025 19:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة
lebanon 24
17/11/2025 19:39:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

النائب ابراهيم كنعان

ديوان المحاسبة

قانون المحاسبة

ابراهيم كنعان

اللجنة النائب

مؤتمر بيروت

الفصل الأول

لجنة المال

