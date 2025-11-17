21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة المال تنجز الفصل الأول من الموازنة بتعزيز رقابة ديوان المحاسبة
Lebanon 24
17-11-2025
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنجزت
لجنة المال
والموازنة
الفصل الأول
من مشروع الموازنة، مع إدخال تعديلات تشدّد الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على إنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة، في اتجاهٍ وصفه رئيس اللجنة
النائب ابراهيم كنعان
بأنه "احترام كامل للدستور وقانون المحاسبة العمومية".
Advertisement
وبعد تأجيل جلسة
الغد
بسبب
مؤتمر بيروت
الاقتصادي، تستأنف اللجنة الأربعاء دراسة الفصلين الثاني والثالث المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة بحضور الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
مواضيع ذات صلة
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
17/11/2025 19:39:57
17/11/2025 19:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
17/11/2025 19:39:57
17/11/2025 19:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ديوان المحاسبة شكر لرئيس الجمهورية زيارته: حافز لمزيد من الجهد في سبيل حماية المال العام
Lebanon 24
رئيس ديوان المحاسبة شكر لرئيس الجمهورية زيارته: حافز لمزيد من الجهد في سبيل حماية المال العام
17/11/2025 19:39:57
17/11/2025 19:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة
Lebanon 24
إعادة انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة
17/11/2025 19:39:57
17/11/2025 19:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
النائب ابراهيم كنعان
ديوان المحاسبة
قانون المحاسبة
ابراهيم كنعان
اللجنة النائب
مؤتمر بيروت
الفصل الأول
لجنة المال
تابع
قد يعجبك أيضاً
في طرابلس.. تكريم للمؤرخ الكبير عمر تدمري بدعوة من النائب ناجي
Lebanon 24
في طرابلس.. تكريم للمؤرخ الكبير عمر تدمري بدعوة من النائب ناجي
12:11 | 2025-11-17
17/11/2025 12:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"حشرات" داخل متجر للحلويات في منطقة لبنانية.. وبيانٌ "أمني" بشأنه
Lebanon 24
"حشرات" داخل متجر للحلويات في منطقة لبنانية.. وبيانٌ "أمني" بشأنه
11:42 | 2025-11-17
17/11/2025 11:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الصحة ناقشت تنظيم المختبرات وحماية الأطباء.. ماذا أعلن عبدالله؟
Lebanon 24
لجنة الصحة ناقشت تنظيم المختبرات وحماية الأطباء.. ماذا أعلن عبدالله؟
11:35 | 2025-11-17
17/11/2025 11:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا… تفجير وإتلاف قذائف وأجسام غير منفجرة في هذه المنطقة
Lebanon 24
غدًا… تفجير وإتلاف قذائف وأجسام غير منفجرة في هذه المنطقة
11:33 | 2025-11-17
17/11/2025 11:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قنبلة إسرائيلية.. سقوط جريح في كفرشوبا
Lebanon 24
بسبب قنبلة إسرائيلية.. سقوط جريح في كفرشوبا
11:32 | 2025-11-17
17/11/2025 11:32:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:11 | 2025-11-17
في طرابلس.. تكريم للمؤرخ الكبير عمر تدمري بدعوة من النائب ناجي
11:42 | 2025-11-17
"حشرات" داخل متجر للحلويات في منطقة لبنانية.. وبيانٌ "أمني" بشأنه
11:35 | 2025-11-17
لجنة الصحة ناقشت تنظيم المختبرات وحماية الأطباء.. ماذا أعلن عبدالله؟
11:33 | 2025-11-17
غدًا… تفجير وإتلاف قذائف وأجسام غير منفجرة في هذه المنطقة
11:32 | 2025-11-17
بسبب قنبلة إسرائيلية.. سقوط جريح في كفرشوبا
11:02 | 2025-11-17
زحمة خانقة في سن الفيل.. ونداء إلى "قوى الأمن"
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 19:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 19:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 19:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24