لبنان

لقاء طارئ في سرايا طرابلس لتفادي أزمة نفايات جديدة في مدن الفيحاء

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:32
Doc-P-1443266-638989903976929283.png
Doc-P-1443266-638989903976929283.png photos 0
ترأست محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعاً موسعاً في سرايا طرابلس مع اتحاد بلديات الفيحاء ورؤساء بلديات طرابلس والميناء والبداوي والقلمون، خُصّص لبحث ملف إدارة النفايات بعد فشل المناقصة الأخيرة لعدم تقدم أي شركة. 
الاجتماع عرض التعثر المالي الذي يحدّ من قدرة البلديات على الإيفاء بالتزامات الجمع والمعالجة، فيما شددت الرافعي على إبقاء الاجتماعات مفتوحة إلى حين التوصل إلى حل مستدام، كاشفة عن تواصل مع وزيرة الداخلية لدعم البلديات وإيجاد صيغة عملية تمنع تكرار أزمة النفايات، مع الاتفاق على استكمال اللقاءات قريباً تمهيداً لإطلاق مناقصة جديدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوكالة الوطنية للإعلام

اتحاد بلديات الفيحاء

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

إدارة النفايات

أزمة النفايات

القلمون

