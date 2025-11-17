لقاء طارئ في سرايا طرابلس لتفادي أزمة نفايات جديدة في مدن الفيحاء

Advertisement

ترأست محافظ بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعاً موسعاً في سرايا مع ورؤساء بلديات طرابلس والميناء والبداوي والقلمون، خُصّص لبحث ملف بعد فشل المناقصة الأخيرة لعدم تقدم أي شركة.الاجتماع عرض التعثر المالي الذي يحدّ من قدرة البلديات على الإيفاء بالتزامات الجمع والمعالجة، فيما شددت الرافعي على إبقاء الاجتماعات مفتوحة إلى حين التوصل إلى حل مستدام، كاشفة عن تواصل مع وزيرة الداخلية لدعم البلديات وإيجاد صيغة عملية تمنع تكرار ، مع الاتفاق على استكمال اللقاءات قريباً تمهيداً لإطلاق مناقصة جديدة. (الوكالة الوطنية للإعلام)