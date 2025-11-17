فتح تؤكد دعم أمن مخيم البداوي وتمسّكها بسيادة الدولة اللبنانية

Advertisement

زار أمين سر حركة "فتح" إقليم أبو العينين، على رأس وفد من قيادة الحركة في لبنان، مقرّ القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل.وجرى خلال اللقاء، وفق بيان، البحث في الأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل المخيم، مع التشديد على "أهمية تعزيز والتنسيق المشترك" لحفظ أمن واستقرار المخيم وأهله.وأكد أبو العينين تمسّك "فتح" بسيادة على كامل أراضيها وحرصها على علاقة "أخوّة وتعاون" مع قيادة ، لافتاً إلى أن ملف تأمين ممرات إنسانية من وإلى المخيم يحظى بمتابعة خاصة من مبعوث الرئيس ياسر عباس والسفير الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد. (الوكالة الوطنية للإعلام)