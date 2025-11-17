Advertisement

لبنان

فتح تؤكد دعم أمن مخيم البداوي وتمسّكها بسيادة الدولة اللبنانية

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:36
زار أمين سر حركة "فتح" إقليم لبنان رياض أبو العينين، على رأس وفد من قيادة الحركة في لبنان، مقرّ القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم البداوي، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل. 
وجرى خلال اللقاء، وفق بيان، البحث في الأوضاع الأمنية والاجتماعية داخل المخيم، مع التشديد على "أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتنسيق المشترك" لحفظ أمن واستقرار المخيم وأهله. 

وأكد أبو العينين تمسّك "فتح" بسيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحرصها على علاقة "أخوّة وتعاون" مع قيادة الجيش اللبناني، لافتاً إلى أن ملف تأمين ممرات إنسانية من وإلى المخيم يحظى بمتابعة خاصة من مبعوث الرئيس ياسر عباس والسفير الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد. (الوكالة الوطنية للإعلام)
