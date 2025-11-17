Advertisement

لبنان

سلام استقبل الوفد السعودي: لبنان لن يكون منصّة لزعزعة أمن الاشقاء العرب

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:38
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم الوفد السعودي الزائر للبنان لمناقشة إجراءات استئناف الصادرات اللبنانيه للمملكة العربيه السعوديه.
وأشار سلام عبر حسابه على "أكس" أنّه طلب من كل الجهات المعنية العمل السريع لإنهاء اي عوائق لعودة هذا الرافد المهم لاقتصاد لبنان

أضاف:" ان هذا التحرك جاء استجابه لما دار في لقاء فخامة الرئيس جوزاف عون ولقائي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعودية. فمواقف سموه والمملكه في دعم لبنان واستقراره يشهد لها الجميع. فلهم منّا كل التقدير والشكر ودوام المحبة. وبهذه المناسبة جددت للوفد الكريم تعهدنا بان لا يستخدم لبنان منصّة لزعزعة امن أشقاءه العرب او ان يكون معبراً لتهريب المخدرات او اية ممنوعات".

كما رحب سلام بالوفد السعودي المشارك في مؤتمر بيروت 1 والذي يعطي وجوده في بيروت دافعا كبيرا لنهوض لبنان الاقتصادي، حسب تعبيره.
