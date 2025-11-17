سلام استقبل الوفد السعودي: لبنان لن يكون منصّة لزعزعة أمن الاشقاء العرب

Advertisement

وأشار سلام عبر حسابه على "أكس" أنّه طلب من كل الجهات المعنية العمل السريع لإنهاء اي عوائق لعودة هذا الرافد المهم لاقتصاد .أضاف:" ان هذا التحرك جاء استجابه لما دار في لقاء فخامة الرئيس جوزاف عون ولقائي مع صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكه العربيه . فمواقف سموه والمملكه في دعم لبنان واستقراره يشهد لها الجميع. فلهم منّا كل التقدير والشكر ودوام المحبة. وبهذه المناسبة جددت للوفد تعهدنا بان لا يستخدم لبنان منصّة لزعزعة امن أشقاءه العرب او ان يكون معبراً لتهريب المخدرات او اية ممنوعات".كما رحب سلام بالوفد السعودي المشارك في مؤتمر 1 والذي يعطي وجوده في بيروت دافعا كبيرا لنهوض لبنان الاقتصادي، حسب تعبيره.