شراكة بين غرفة طرابلس ونقابة تكنولوجيا التربية لتعزيز التحول الرقمي

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان الدكتور ربيع بعلبكي ووفدًا من النقابة، حيث جرى البحث، وفق بيان الغرفة، في آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني وتطوير القدرات التكنولوجية في مجتمع الأعمال.
دبوسي شدّد على أهمية بناء شراكات مستدامة تجعل من طرابلس الكبرى منصة وطنية للتطوير التكنولوجي والابتكار، فيما وصف بعلبكي دبوسي بـ"الرجل الرؤيوي"، مؤكّدًا أن الانطلاق من غرفة طرابلس والشمال يهدف إلى تحويل إبداعات الشباب إلى ابتكارات ريادية تنفتح من لبنان نحو الإقليم والعالم عبر بوابة التكنولوجيا التربوية. (الوكالة الوطنية للإعلام)