Advertisement

لبنان

شراكة بين غرفة طرابلس ونقابة تكنولوجيا التربية لتعزيز التحول الرقمي

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1443274-638989910232742829.png
Doc-P-1443274-638989910232742829.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان الدكتور ربيع بعلبكي ووفدًا من النقابة، حيث جرى البحث، وفق بيان الغرفة، في آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني وتطوير القدرات التكنولوجية في مجتمع الأعمال.

دبوسي شدّد على أهمية بناء شراكات مستدامة تجعل من طرابلس الكبرى منصة وطنية للتطوير التكنولوجي والابتكار، فيما وصف بعلبكي دبوسي بـ"الرجل الرؤيوي"، مؤكّدًا أن الانطلاق من غرفة طرابلس والشمال يهدف إلى تحويل إبداعات الشباب إلى ابتكارات ريادية تنفتح من لبنان نحو الإقليم والعالم عبر بوابة التكنولوجيا التربوية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء تنسيقي بين لجنتي المرأة في نقابة تكنولوجيا التربية وبلدية طرابلس
lebanon 24
17/11/2025 19:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي فرصة للنهوض الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية
lebanon 24
17/11/2025 19:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحوّل الرقمي ضرورة وطنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الشفافية
lebanon 24
17/11/2025 19:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل لتعزيز تحديث قطاع الطاقة في لبنان عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
lebanon 24
17/11/2025 19:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تكنولوجيا وعلوم

الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس غرفة التجارة

الذكاء الاصطناعي

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

توفيق دبوس

التربوي

بعلبكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:35 | 2025-11-17
12:11 | 2025-11-17
11:42 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
11:33 | 2025-11-17
11:32 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24