34 موقعاً أثرياً في لبنان تحت الحماية المعزّزة لليونسكو

أعلن للآثار سركيس خوري ومستشار وزير الثقافة للشؤون الأثرية جاد تابت، في مؤتمر صحافي عقد بالتعاون مع جمعية "غرين سيدر ليبانون" برئاسة باسكال شويري سعد، عن مرور عام على إدراج 34 موقعاً أثرياً لبنانياً تحت الحماية المعزّزة لليونسكو، في خطوة جاءت رداً على التهديدات التي تعرّضت لها المواقع الثقافية منذ بدء العدوان على الجنوب والبقاع.

وشهد اللقاء إطلاق كتاب "أصداء الأبدية" بالفرنسية والإنكليزية، الذي يعرّف بهذه المواقع ويقدّمها كـ"متحف مفتوح على الهواء" يجسّد هوية كمهد للحضارات.

تابت أوضح أنّ إدراج المواقع تمّ بإجماع لجنة البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي رغم ضغوط إسرائيلية للتقليل من حجم الأضرار، معتبراً أن حماية التراث في زمن الحرب هي دفاع عن الذاكرة والهوية لا عن الحجارة فقط، فيما شدّد خوري على أن هذا الإنجاز ثمرة مسار طويل بدأ بتصديق البروتوكول عام 2019 وتعاون وثيق بين للآثار والجيش اللبناني والبعثة الدائمة لدى اليونسكو وجمعية "غرين سيدر".

وعرض المدير العام للآثار سركيس خوري الذيالتحديات والحروب التي شهدها لبنان، وقال :"شكلت تهديداً للمواقع الأثرية بدءاً من حرب 1975 إلى اجتياح 1982 مروراً بعام 1996 وحرب 2006 ثم انفجار مرفأ الذي لم ننته بعد من عمليات ترميم أضراره، لتأتينا مشكلة الجنوب ما حتّم على المديرية العامة للآثار التحرك لحماية هذه المواقع ومن بينها المتحف الوطني"، مشيراً إلى "أننا وضعنا أولوية هي حماية التراث اللبناني، وقمنا بجهود متراكمة عمرها منذ إنشاء المديرية العامة للآثار، أهمها سنة 2019 لجهة موافقة رئيس الجمهورية والبرلمان اللبناني على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي، ولو لم يوقّع هذا البروتوكول لما إستطعنا الوصول إلى ما وصلنا إليه".





واضاف "عندما بدأت الحرب لا يسعني إلا أن أحيّي الجنود المجهولين الذين كانوا قلباً واحداً في كل الصعاب، وتعرفون وضع الدولة ووضعها الحالي وكيف لم يكن لدينا كهرباء، ورغم ذلك قمنا بوقت سريع لا يتعدى الشهر بوضع قائمة ب 34 موقعاً أثرياً لإدراجها تحت الحماية المعززة لليونيسكو بمساعدة شركة خطيب وعلمي، تمهيدا ًللذهاب إلى عبر مطار بيروت الذي تعرفون كيف كان حاله، وكانت التحضيرات تجري على قدم وساق فيما القصف كان قريباً منا في الضاحية والطيونة".

في الختام عرضت رئيسة "غرين سيدر ليبانون" للمواقع ال 34 التي تشملها الحماية المعزَّزة وهي:

1. معرض رشيد كرامي الدولي -

2. بيبلوس (جبيل)

3. الموقع الأثري في أفقا

4. الموقع الأثري في نهر الكلب

5. معبد نحلة

6. الموقع الأثري في بعلبك

7. معبد قصَرنبا

8. نبع عين الجب - موقع أثري

9. متحف نقولا سرسق

10. المتحف الوطني في بيروت

11. معبد حصن مينا

12. الموقع الأثري في عنجر

13. معبد مجدل عنجر

14. الجسر الروماني في جب جنين

15. معبد عين حرشي والموقع الأثري

16. قلعة كيفون

17. قصر بيت الدين

18. موقع جيه - بورفيريون الأثري

19. معبد أشمون

20. المواقع الأثرية في صيدا

21. الموقع الأثري في الدكرمان

22. الموقع الأثري في تل البراق

23. الموقع الأثري في صرفند (ساريبتا)

24. الموقع الأثري في عدلون

25. المواقع الأثرية في الخرائب

26. المواقع الأثرية في صور

27. برك رأس والتراث المبني

28. قلعة شمع

29. الموقع الأثري في أم العمد

30. قلعة شفيق - قلعة الشقيف (بوفور)

31. قلعة دير كيفا - قلعة المران

32. معبد الهبارية

33. قلعة الدبية - شقرا

34. قلعة تبنين - قلعة تورون