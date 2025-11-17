Advertisement

لبنان

مبادرة إيطالية لدعم أهالي الماري والمجيدية

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:49
تسلّم رئيس بلدية الماري والمجيدية سلمان أبو العلا، في مركز البلدية، 100 حصة غذائية قدّمتها الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة "اليونيفيل"، بحضور أعضاء من المجلس البلدي ومخاتير البلدة. أبو العلا ثمّن هذه اللفتة "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون"، موجهاً الشكر للكتيبة الإيطالية و"اليونيفيل" على جهودها في دعم الأهالي والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار، قبل أن يُختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

المجلس البلدي

الإيطالية

أبو العلا

الإيطالي

