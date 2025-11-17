مبادرة إيطالية لدعم أهالي الماري والمجيدية

تسلّم رئيس بلدية والمجيدية سلمان ، في مركز البلدية، 100 حصة غذائية قدّمتها الكتيبة العاملة في إطار قوة "اليونيفيل"، بحضور أعضاء من ومخاتير البلدة. أبو ثمّن هذه اللفتة "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون"، موجهاً الشكر للكتيبة الإيطالية و"اليونيفيل" على جهودها في دعم الأهالي والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار، قبل أن يُختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

