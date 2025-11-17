Advertisement

لبنان

هيكل استقبل سفير لبنان في دولة الإمارات

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1443278-638989920534388910.png
Doc-P-1443278-638989920534388910.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب فؤاد مخزومي، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement

كما استقبل العماد هيكل سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة طارق منيمنة، حيث تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
مواضيع ذات صلة
الحجار استقبل سفير المكسيك وسفير لبنان في الإمارات
lebanon 24
17/11/2025 19:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات
lebanon 24
17/11/2025 19:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أديب عبد المسيح يزور سفير لبنان في الإمارات
lebanon 24
17/11/2025 19:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس المجلس الأميركي للطاقة
lebanon 24
17/11/2025 19:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة

النائب فؤاد مخزومي

الإمارات العربية

العربية المتحدة

دولة الإمارات

فؤاد مخزومي

رودولف هيكل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:35 | 2025-11-17
12:11 | 2025-11-17
11:42 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
11:33 | 2025-11-17
11:32 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24