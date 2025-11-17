"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على راعي أغنام في كفرشوبا

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة " " إسرائيليّة ألقت قنبلة على راعي أغنام في بلدة كفرشوبا.

ولم يُصبّ ، بينما تسبّبت القنبلة في نفوق عددٍ من الأغنام.