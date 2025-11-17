Advertisement

لبنان

"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على راعي أغنام في كفرشوبا

Lebanon 24
17-11-2025 | 08:59
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على راعي أغنام في بلدة كفرشوبا.
ولم يُصبّ الراعي، بينما تسبّبت القنبلة في نفوق عددٍ من الأغنام.
 
 
 
لبنان 24

إسرائيل

الراعي

لبنان

درون

