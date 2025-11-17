Advertisement

لبنان

انطلاقة مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت برئاسة مروان النفي

17-11-2025 | 09:22
أطلق رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفي، مسيرة العمل الجديدة خلال اجتماع موسع جمعه بموظفي المرفأ، حيث قدّم الخطوط الأساسية لرؤيته المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد حرصه على إعادة تنظيم آليات العمل وتعزيز الإنتاجية والشفافية، قبل أن يوجّه كلمة إلى الموظفين قال فيها: "اليوم نبدأ معاً مرحلة مختلفة في مرفأ بيروت، مرحلة تقوم على الشراكة الحقيقية بين الإدارة والموظفين. لن نكمل فقط المسيرة السابقة، بل سنرفع سقف طموحاتنا ونضيف إليها خبراتنا لنأخذ هذا المرفق إلى المستوى الذي يستحقه. أطلب منكم أن يكون ولاؤكم للمرفأ أولاً، فهو ركيزة اقتصادية للبلد وعنصر أساسي في الناتج الوطني، ومؤسسة يجب أن نعيد إليها مكانتها ودورها. نهجنا واضح، ورؤيتنا منسجمة مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لكنها أيضاً رؤية قائمة على التطوير والابتكار، لأن أي هدف كبير يحتاج إلى أفكار جديدة ورؤية جديدة". 

أضاف: "المرحلة المقبلة عنوانها الشفافية والنزاهة، وهما مبدآن ثابتان في أدائنا. ليس لدينا ما نخفيه، ولن يكون هناك ما يُخفى. سنعمل بصوت مرتفع وبمسؤولية كاملة. أريد لكل موظف هنا أن يشعر بأن انتماءه لمرفأ بيروت مصدر فخر حقيقي. وأتعهد أمامكم بأن أبذل كل ما أستطيع كي يشعر كل فرد منكم بأنه جزء أساسي من قصة نجاح هذا المرفق". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24