لبنان

إصابات... شاهدوا بالصورة ما حصل مع عددٍ من التلاميذ أثناء خروجهم من المدرسة

Lebanon 24
17-11-2025 | 09:37
أفادت "اليازا"، أنّ سائقاً فقد السيطرة على سيارته أثناء القيادة، على طريق نزلة العمري في طرابلس، ما أدّى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بالرصيف إلى جانب الطريق، قبل أن تستقرّ فوقه.
وتزامن الحادث مع خروج عددٍ من التلاميذ من إحدى المدارس المجاورة، ما أدّى إلى إصابة عددٍ منهم بجروحٍ طفيفة.
 
وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الميدانية للمصابين في مكان الحادث.
 
 
 
طرابلس

العمري

12:35 | 2025-11-17
12:11 | 2025-11-17
11:42 | 2025-11-17
11:35 | 2025-11-17
11:33 | 2025-11-17
11:32 | 2025-11-17
