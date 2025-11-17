الحجار استقبل سفير المكسيك وسفير لبنان في الإمارات

Advertisement

استقبل والبلديات في مكتبه، سفير روميرو بوك، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.كما التقى الوزير ، في طارق ، في زيارة تعارف تم خلالها التداول في عدد من المواضيع التي تهم اللبنانيين المقيمين في .