لبنان

الحجار استقبل سفير المكسيك وسفير لبنان في الإمارات

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:21
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، سفير المكسيك فرانسيسكو روميرو بوك، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الوزير الحجار، سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة طارق منيمنة، في زيارة تعارف تم خلالها التداول في عدد من المواضيع التي تهم اللبنانيين المقيمين في الإمارات.
