لبنان

"الوطني الحر" يدعو اللبنانيين في الخارج للتسجيل للانتخابات

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:23
دعا قطاع الانتشار في "التيار الوطني الحر"، جميع المنتشرين اللبنانيين إلى الإسراع بالتسجيل للانتخابات قبل انتهاء المهلة المحددة يوم الخميس المقبل، 20 تشرين الثاني 2025.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل عجز السلطة عن تطبيق قانون الانتخابات بما يضمن حق اللبنانيين في الخارج بالاقتراع لنواب الانتشار أو نواب دوائرهم في لبنان، وللتصدي لأي محاولات قد تؤدي إلى تقييد هذا الحق أو "تطيير" التمثيل المباشر لهم.

وشدد القطاع على أن التسجيل في الوقت المحدد يضمن للمنتشرين ممارسة حقهم الانتخابي من أماكن إقامتهم في دول الانتشار، خصوصًا لمن لا يستطيع السفر إلى لبنان للمشاركة في الاقتراع.
