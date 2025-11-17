"الوطني الحر" يدعو اللبنانيين في الخارج للتسجيل للانتخابات

Advertisement

دعا قطاع الانتشار في " "، جميع المنتشرين اللبنانيين إلى الإسراع بالتسجيل للانتخابات قبل انتهاء المهلة المحددة يوم الخميس المقبل، 20 تشرين الثاني 2025.وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل عجز السلطة عن تطبيق بما يضمن حق اللبنانيين في الخارج بالاقتراع لنواب الانتشار أو نواب دوائرهم في ، وللتصدي لأي محاولات قد تؤدي إلى تقييد هذا الحق أو "تطيير" التمثيل المباشر لهم.وشدد القطاع على أن التسجيل في الوقت المحدد يضمن للمنتشرين ممارسة حقهم الانتخابي من أماكن إقامتهم في دول الانتشار، خصوصًا لمن لا يستطيع السفر إلى لبنان للمشاركة في الاقتراع.