لبنان

إلى سالكي أوتوستراد جبيل - نهر ابراهيم... بيانٌ من قوى الأمن يهمّكم

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:45
صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقت العامّة ما يلي:
ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الغربي من الأوتوستراد الممتدّ من جبيل باتجاه نهر ابراهيم، اعتبارًا من الساعة 22،00 من مساء اليوم 17-11-2025 لغاية الساعة 05،00 من فجر يوم غد.
سيتمّ تحويل السّير على الطريق البحريّة، طيلة فترة الأشغال
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
 
 
 
