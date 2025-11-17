إلى سالكي أوتوستراد جبيل - نهر ابراهيم... بيانٌ من قوى الأمن يهمّكم

صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقت العامّة ما يلي:

Advertisement

ستباشر إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك من الأوتوستراد الممتدّ من باتجاه نهر ، اعتبارًا من الساعة 22،00 من مساء اليوم 17-11-2025 لغاية الساعة 05،00 من فجر يوم غد.سيتمّ تحويل السّير البحريّة، طيلة فترة الأشغاليُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.