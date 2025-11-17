Advertisement

لبنان

"الداخلية" و"الخارجية" عن الإنتخابات النيابيّة: تسجيل 87067 طلباً

Lebanon 24
17-11-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1443337-638989988026742574.jpg
Doc-P-1443337-638989988026742574.jpg photos 0
صدر عن وزارتيّ الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين البيان التالي:

في إطار متابعة التحضيرات الجارية للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 17/11/2025، تم تسجيل 87,067 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين.
وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 56,764 طلبا، ويجري حاليا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع القوائم الانتخابية، وفقا للأصول القانونية المعتمدة.

ومع تبقّي ثلاثة أيام فقط لانتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، تجدّد الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، إلى الإسراع في تسجيل طلباتهم، حفاظا على حقهم في الإقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية.
 
 
 
