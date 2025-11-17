عون: الإمام الصدر ليس إمام الطائفة الشيعية فحسب بل إمام الوطن كله

Advertisement

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم نشاطاته الرسمية في ، حيث استقبل وفد اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى ورفيقيه، ضمّ كلًا من صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر ومريم قنديل.وخلال اللقاء، استعرض الوفد آخر المعطيات المتعلقة بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، بما في ذلك الملف الذي سلمته السلطات الليبية للقضاء اللبناني بشأن التحقيقات. وأكد أن الإمام الصدر ليس إمام الطائفة الشيعية فحسب، بل إمام الوطن كله، مشددًا على متابعته الشخصية لكل ما يتعلق بالقضية على مختلف المستويات.كما استقبل الرئيس عون وفد نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، حيث استمع إلى الصعوبات التي تواجهها المدارس في تأمين التعليم للطلاب في مختلف المناطق . وأوضح بزي أن المدارس الخاصة في الأطراف تعمل رغم التحديات وفق القانون رقم 515، وتفتقر إلى دعم كافٍ في ما يخص حقوق أساتذتها في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات، مشددًا على أن التعليم رسالة وليست تجارة، ومطالبًا بدعم هذه المدارس للحفاظ على استمراريتها.وردّ الرئيس عون على الوفد بالتحية، مؤكدًا وقوفه إلى جانب كل ما يعزز والمعرفة، وضمان وصول التعليم إلى الطلاب من كل الطبقات الاجتماعية، مشددًا على أن العلم هو أساس نهضة ومستقبل أبنائه المشرق.كما استقبل الرئيس عون المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأجرى اتصالًا هاتفيًا بالفنانة سميرة بارودي للاطمئنان إلى صحة زوجها الفنان الكبير النقيب احسان صادق، الذي يخضع للعلاج في مستشفى مار يوسف- إثر وعكة صحية.